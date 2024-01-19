В Україні хочуть дозволити засудженим та в’язням воювати

Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись долав до ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й про тих, хто був засуджений раніше і вже відбув покарання.

Про це заявила в ефірі Українського радіо заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Збройних сил України не лише засуджених, які перебувають у в’язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі.

"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", - зазначила Висоцька.

Тому Мін'юст вже розробив пропозиції змін до законодавства, які наразі перебувають на розгляді в комітетах ВРУ, які покликані усунути цю проблему.

На думку Висоцької, наразі не варто законодавчо обмежувати, які категорії засуджених можуть мобілізуватися до ЗСУ, а які — ні.

"Давайте надамо можливість всім, щоб саме бажання долучитись було головним визначальним принципом", - підкреслила чиновниця.

Вона додала, що з початком повномасштабного вторгнення Мін'юст отримав від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитись до лав Збройних сил, до відсічі агресії.

"Все це говорить про те, що на мобілізацію наших засуджених теж потрібно звернути увагу для того, щоб ті, хто дійсно бажає долучитися і може бути корисним, зміг це зробити", - зауважила Висоцька.

Вона підкреслила, що січень-лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації.

"Але не факт, що питання з засудженими вирішиться в цей раз, бо ця дискусія не може зупиняти інші важливі зміни. Можливо зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини. Хоча наша позиція така, що неважливо, за які злочини. Якщо покарання відбуте, людина на волі, ми всі маємо ставитись до неї, як до звичайної", - наголосила Висоцька.

Чиновниця нагадала, Росія використовує засуджених дуже багато років і має цілу систему їх навчання, підготовки, вербування.

"Це ціла військова машина, яка працює. А ми зараз тільки на етапі "давайте ухвалимо закон про можливість". Тож ви розумієте різницю підготовки нашої і ворога. Тому я думаю, що нам треба поспішати в цьому питанні", - підсумувала Висоцька.

Лубінець пропонує мобілізувати засуджених

Зауважимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонував у новому законопроєкті про мобілізацію прописати в категоріях, які можуть бути мобілізовані, тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях і добровільно погоджується йти до війська.

Проте, головнокомандувачу Валею Залужному як і Генштабу ЗСУ ця ідея не дуже подобається. Там заявили, що служба в армії для гідних людей і не може розглядатися як покарання. Проте Лубінець наголосив, що навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі засуджені залишаються людьми і громадянами України.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Також Міністерство оборони у цьому році хоче призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.