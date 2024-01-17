Лубінець пропонує мобілізувати засуджених, які бажають служити

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонував у новому законопроєкті про мобілізацію прописати в категоріях, які можуть бути мобілізовані, тих хто відбуває покарання у виправних колоніях і добровільно погоджується йти до війська.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню NV.

Він розповів, що протягом минулого року відвідав 50% виправних колоній і в кожній до нього підходили засуджені які просили дати їм можливість йти служити в ЗСУ.

"Не було жодної колонії, де б моїх співробітників не підходили хлопці, які там знаходяться, і казали: "У мене легка стаття, я несвідомо скоїв кримінальний злочин (різні є випадки), я готовий піти в ЗСУ, дайте мені таку можливість". Навіть були такі, які казали, що якщо це не буде зараховуватись як відбування покарання, то вони готові після цього повернутись добувати свій термін тут: "Але дайте мені можливість теж брати участь в захисті своєї держави", – розповідає Лубінець.

За його словами, він пропонував просисати такі речі в законі і зробити це дуже просто. Потрібно лише виконати дві умови.

"Треба дві умови: перша — громадянин України, який в такому статусі, хоче потрапити у відповідний підрозділ; друга — відповідний підрозділ готовий взяти до себе такого громадянина України", - каже омбудсмен.

Проте, головнокомандувачу Валею Залужному як і Генштабу ЗСУ ця ідея не дуже подобається. Там заявили, що служба в армії для гідних людей і не може розглядатися як покарання. Проте Лубінець наголосив, що навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі засуджені залишаються людьми і громадянами України.

"Коли сам підрозділ готовий взяти, — вони ж беруть на себе відповідальність за таку людину. Ми розуміємо, що попередньо будуть збирати інформацію, будуть проводити якийсь там аналіз, чи треба їм така людина, чи не треба. Знову ж таки, я завжди наголошую, що незважаючи, де знаходиться громадянин України, в якому він становищі, в якому він місці перебуває, він залишається в першу чергу людиною", - зазначив він.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".

Також Міністерство оборони у цьому році хоче призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.