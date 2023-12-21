Україна планує призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна у наступному році хоче призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном.

Про це він сказав в інтерв'ю Welt.

Умєров заявив, що українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах попросять з’явитися до призовних пунктів Збройних сил.

При цьому міністр дав зрозуміти, що у разі відмови можуть бути застосовані деякі санкції.

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", - сказав Умєров.

Він додав, що справедливість важлива, адже попри заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

Зауважимо, за добу західний кордон України перетинають приблизно шість тисяч чоловіків призовного віку. З них 150-200 осіб виїжджають за допомогою системи "Шлях" як волонтери.

Раніше повідомлялося, що прикордонники щодня відмовляють сотні українців у виїзді з України. В таких випадках громадяни переважно намагаються виїхати з країни з фальшивими документами. Крім того, в середньому за добу прикордонники затримують близько 20 чоловіків при спробі незаконного перетину поза пунктами пропуску.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".