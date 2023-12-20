В ДПСУ повідомили, скільки чоловіків щодня перетинають кордон на виїзд з України

За добу західний кордон України перетинають приблизно шість тисяч чоловіків призовного віку. З них 150-200 осіб виїжджають за допомогою системи "Шлях" як волонтери.

Як передає Суспільне, про це 20 грудня під час брифінгу повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ полковник Ігор Матвійчук.

Як зазначив полковник, останнім часом зросла кількість чоловіків, які одружуються з жінками, що мають багато дітей, та використовують цю ситуацію для того, щоб виїхати з країни. Також відзначається збільшення випадків, коли виїжджають як супроводжуючі з людьми, які мають інвалідність.

"В законодавстві не деталізовано можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. Тож з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – зауважив Ігор Матвійчук.

Крім того, за словами полковника, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Серед найсмішніших епізодів, які відбувалися з прикордонниками, варто виділити ситуації, пов'язані із зміною статі в офіційних документах.

"Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював", – розповів прикордонник.

Раніше повідомлялося, що прикордонники щодня відмовляють сотні українців у виїзді з України. В таких випадках громадяни переважно намагаються виїхати з країни з фальшивими документами. Крім того, в середньому за добу прикордонники затримують близько 20 чоловіків при спробі незаконного перетину поза пунктами пропуску.

Влітку 2023 року ДПСУ довелося посилити заходи контролю з метою встановлення законних підстав для перетину державного кордону особами, які були внесені до ІТ-системи "Шлях". За результатами детальніших перевірок 38 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи, 126 особам повідомили про підозру, 4 особи засудили.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважив, що ФОПи, у яких є доступ до системи "Шлях", періодично зловживають своїм правом та вносять до системи осіб, які не є водіями. Працівники ДПСУ фіксують випадки подібних порушень та передають ці відомості або обласним військовим адміністраціям, або Мінінфраструктури, або в правоохоронні органи для притягнення таких осіб до відповідальності за недостовірне внесення інформації.

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