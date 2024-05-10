Захисники зможуть швидше отримувати інноваційні протези від держави - Мінсоцполітики

З 10 травня українські військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Зазначається, що нові правила дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗІ) оплатити новий, більш технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики. Йдеться, зокрема, про протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

“На першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протезу, навчилася користуватися ним. Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу”, - розповіла радниця міністра соціальної політики Олена Кульчицька.

Зауважимо, що раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу, який зазвичай триває три роки.

У Мінсоцполітики наводять приклад, як працюватимуть нові правила:

“Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів”.

У відомстві зауважили, що уряд змінив порядок протезування та ортезування, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

“У результаті нашого спілкування з учасниками бойових дій, з ветеранськими організаціями та протезними підприємствами ми побачили потребу переглянути порядок надання таких протезів тим, хто користується первинним протезом вже 12 місяців. Ми запропонували Мінсоцполітики зняти цей бар'єр, і сьогодні своїм рішенням Кабінет Міністрів дозволив нам оперативніше забезпечувати більш функціональні протези нашим Захисникам”, - заявив генеральний директор ФСЗІ Віталій Музиченко.

Нагадаємо, що якісний протез можна отримати за рахунок державного бюджету. На забезпечення громадян допоміжними засобами реабілітації у 2024 році закладено 4,5 мільярда гривень.

Центри протезування в Україні

Нагадаємо, що у травні за підтримки німецького уряду у Львові відкрили найбільший в країні центр протезування та ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме протезами понад 1200 пацієнтів на рік. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

Серед іншого, центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які зможуть передавати свій досвід майбутнім фахівцям та збільшувати кількість спеціалістів у цій галузі. Будівля розрахована на 30 робочих місць. Центр виготовлятиме близько 1 200 протезів на рік.

За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений Центр протезування та ортезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Він додав, що в Україні не вистачає фахівців з протезування і ортезування, однак планується, що Центр стане ще й навчальним хабом.

Раніше в інтерв'ю Delo.ua керуючий директор Human Study e.V. Крістіан Шлірф розповів про навчання фахівців з протезування і ортезування в Україні, будівництво майстерні протезування, а також про загальну потребу країни в медичних закладах та спеціалістах.

За орієнтовними оцінками, кількість людей, які потребують протезування і ортезування до початку російського вторгнення оцінювалась у приблизно 60 тисяч людей, які потребують протезування, і 240 тисяч, які потребують ортезних виробів, однак ці цифри в умовах війни зростають.

Крім того, українсько-польський центр протезування для ветеранів планують створити у Бородянці, що на Київщині. Згідно з планами, пацієнти майбутнього спільного центру матимуть змогу отримувати протезування і проходити реабілітацію. А у подальшому такий центр зможе стати національною інституцією, яка матиме свої філіали по всій Україні.