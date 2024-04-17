Українсько-польський центр протезування для ветеранів планують створити під Києвом

Польська делегація відвідала Бородянку на Київщині: побували у тамтешньому центрі соціально-психологічної реабілітації. Як ідеться у повідомленні Мінреінтеграції , розглядається можливість розташування там українсько-польського центру протезування.

Згідно з планами, пацієнти майбутнього спільного центру матимуть змогу отримувати протезування і проходити реабілітацію. Мінреінтеграції зазначає, що у подальшому такий центр зможе стати національною інституцією, яка матиме свої філіали по всій Україні.

17 квітня Бородянський центр реабілітації відвідали представники Посольства Республіки Польща, виробника протезів EnForce Medical Technologies і благодійного фонду Siepomaga разом із представниками Міністерства у справах ветеранів.

Польська сторона має дати свою експертну оцінку щодо можливості розміщення центру протезування саме у приміщенні Бородянського центру.

Зазначається, що протестували заклад на доступність і ветерани – учасники міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі “Ігри Нескорених”. Вони оглянули центр на наявність усього необхідного для психологічного та фізичного відновлення ветеранів з інвалідністю, а також перевірили якість надання послуг.

Нагадаємо, про плани створити польсько-український центр протезування для ветеранів стало відомо у березні. Наразі триває пошук приміщення для облаштування закладу. Також розглядається можливість організувати в майбутньому центрі виробництво протезів. Усі технологічні процеси, які для цього необхідні, будуть перенесені з Польщі в Україну.

Реабілітація постраждалих від війни

14 квітня на Львівщині відкрили першу чергу медичного центру з протезування та реабілітації Superhumans. Зокрема, для пацієнтів уже доступні лабораторія протезування, відділ реабілітації, реабілітаційний басейн та психологічні кабінети. До кінця року планується відкриття другого корпусу з операційним та стаціонарним відділеннями.

Перша черга клініки розташована на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи (місто Винники Львівської громади), але управління вона має незалежне. У закладі безкоштовно проводитимуть протезування, реабілітацію, лікування посттравматичного стресового розладу та реконструктивну хірургію.

Нагадаємо також, що благодійна організація Superhumans (“Суперлюди”) 16 лютого уклала угоду про партнерство та співпрацю з Міністерством економіки України. Зазначається, що домовленість має сприяти інтеграції ветеранів війни в цивільне життя та залученню їх до створення власного бізнесу.