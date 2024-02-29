Власник "Великої Кишені" і "Велмарту" придбав Київський протезний завод

Компанія "Реал Славутич 1", що є частиною Retail Group під керівництвом Романа Луніна, стала переможцем аукціону з продажу майнового комплексу Київського протезного заводу. Згідно з інформацією з системи "Prozorro.Продажі", вона запропонувала за об'єкт найбільшу суму – 165 мільйонів гривень.

У торгах взяли участь 14 учасників, а переможна ціна 5,3 раза виявилася вище за стартову. Варто зазначити, що два найближчі конкуренти запропонували на аукціоні майже таку саму суму. Вони "не дотягнули" до "Реал Славутич 1" 999 і 1000 грн відповідно.

На аукціоні було продано весь майновий комплекс "Київське протезно-ортопедичне підприємство", який включає в себе три заводи у Києві, Чернігові та Черкасах з загальною площею 12 298 квадратних метрів.

Новий власник зобов'язаний погасити заборгованість заводу, що становить 34,4 мільйона гривень, а також зберегти спеціалізацію підприємства на наступні десять років.

Згідно даними з YouControl, Роман Лунін є бенефіціарним власником ТОВ "Реал Славутич 1". Також він володіє компанією Retail Group, до складу якої входять відомі торговельні мережі "Велика Кишеня" та "Велмарт".

Як вказував рік тому Forbes.ua, якому Лунін давав інтерв'ю, мережа Retail Group нараховувала 64 продуктових супермаркети: приблизно 10 з них працюють під брендом "Велика Кишеня", 35 – "Велмарт", 15 – "ВК Експрес", один – ВК Select.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення компанія була змушена закрити п’ять магазинів: у Бердянську, Сєвєродонецьку, два у Харкові та в Херсоні. У Херсоні вже відновили торгівлю.

В інтерв'ю Лунін зазначав, що в той час, коли інші підприємці відкривають нові магазини, в його компанії вирішити покращити наявні і протягом п’яти років в реновацію супермаркетів вкладають по 500 млн грн.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.