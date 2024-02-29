Владелец магазинов "Велика Кишеня" и "Велмарт" приобрел Киевский протезный завод

Компания "Реал Славутич 1", являющаяся частью Retail Group под руководством Романа Лунина, стала победителем аукциона по продаже имущественного комплекса Киевского протезного завода. Согласно информации из системы " Prozorro.Продажи ", она предложила за объект наибольшую сумму - 165 миллионов гривен.

В торгах приняли участие 14 участников, а победная цена оказалась 5,3 раза выше стартовой. Стоит отметить, что два ближайших конкурента предложили на аукционе почти такую же сумму. Они "не дотянули" до "Реала Славутич 1" 999 и 1000 грн соответственно.

Скриншот с prozorro.sale

На аукционе был продан весь имущественный комплекс "Киевское протезно-ортопедическое предприятие", включающий три завода в Киеве, Чернигове и Черкассах с общей площадью 12 298 квадратных метров.

Новый собственник обязан погасить задолженность завода, составляющую 34,4 миллиона гривен, а также сохранить специализацию предприятия на следующие десять лет.

Согласно данным YouControl, Роман Лунин является бенефициарным владельцем ООО "Реал Славутич 1". Также он владеет компанией Retail Group, в состав которой входят известные торговые сети "Велика Кишеня" и "Велмарт".

Как указывало год назад издание Forbes.ua, которому Лунин давал интервью, сеть Retail Group насчитывала 64 продуктовых супермаркета: примерно 10 из них работают под брендом "Велика Кишеня", 35 - "Велмарт", 15 - "ВК Экспресс", один - ВК Select.

Однако после начала полномасштабного вторжения компания была вынуждена закрыть пять магазинов: в Бердянске, Северодонецке, два в Харькове и Херсоне. В Херсоне уже возобновили торговлю.

В интервью Лунин отмечал, что в то время когда другие предприниматели открывают новые магазины, в его компании решить улучшить имеющиеся и в течение пяти лет в реновацию супермаркетов вкладывают по 500 млн грн.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом же государственная электронная система Прозорро.Продажи пополнила бюджеты более чем 3,3 млрд гривен.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.