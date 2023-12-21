В этом году малая приватизация принесла в бюджеты более 3,3 млрд. гривен

Итоговые онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества (ФГИУ) по продаже объектов, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен в 2023 году.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что во время аукционов цены на выставленные лоты в среднем росли почти втрое, отражая высокий интерес и конкуренцию в этом процессе.

"В общей сложности за 2023 год бизнес и граждане приватизировали почти 914 объектов по всей стране. 350 из них – государственное имущество, которое через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи реализовал ФГИУ и его региональные отделения, и еще 560 – активы, которые продали общины. А доходы от приватизации этих активов поступили в государственный и местные бюджеты", - отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Самыми дорогими лотами 2023 года является гостиница "Эрмитаж" в Киеве, которая была продана за 311 млн гривен, ЕМК "Волыньторф " - более 212 млн гривен и ЕМК ГП "Укроборонресурсы" - более 210 млн гривен.

Среди разных общин наибольшая активность в работе с рынком малой приватизации наблюдалась в городе Днепр, где состоялось 35 успешных торгов, во Львове – 32, и в Киеве – 23.

Из самых дорогих коммунальных приватизационных объектов в этом году следует выделить Житомирский областной центр кинематографии, реализованный за 40 млн гривен, нежилые помещения во Львове площадью 550 кв. м, проданные более чем за 25 млн гривен, и нежилые помещения в Житомирской области площадью почти 600 кв. м, получивших покупателя более чем за 22 млн гривен.

Отметим, за 9 месяцев 2023 года государственный бюджет получил от приватизации 2,7 млрд грн. Это неплохое подспорье для усиления обороноспособности Украины. Кабмин обещает разблокировать еще большую приватизацию. Но случится ли это до отмены военного положения – неизвестно.

В общем, в ФГИ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украину поступит 4 млрд гривен.

Добавим, за время военного положения, государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд гривен. Эти средства поступили в результате проведения более 28.3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.