Украинско-польский центр протезирования для ветеранов планируют открыть под Киевом

Польская делегация посетила Бородянку в Киевской области: побывали в тамошнем центре социально-психологической реабилитации. Как говорится в сообщении Минреинтеграции , рассматривается возможность размещения там украино-польского центра протезирования.

Согласно планам, пациенты будущего совместного центра смогут получать протезирование и проходить реабилитацию. Минреинтеграции отмечает, что в дальнейшем такой центр сможет стать национальным институтом, который будет иметь свои филиалы по всей Украине.

17 апреля Бородянский центр реабилитации посетили представители Посольства Республики Польша, производителя протезов EnForce Medical Technologies и благотворительного фонда Siepomaga вместе с представителями Министерства по делам ветеранов.

Польская сторона должна дать свою экспертную оценку относительно возможности размещения центра протезирования именно в помещении Бородянского центра.

Отмечается, что протестовали заведение на доступность и ветераны – участники международных спортивных соревнований в паралимпийском стиле "Игры Непобедимых". Они осмотрели центр на наличие всего необходимого для психологического и физического восстановления ветеранов с инвалидностью, а также проверили качество предоставления услуг.

Напомним, о планах создать польско-украинский центр протезирования для ветеранов стало известно в марте. В настоящее время идет поиск помещения для обустройства заведения. Также рассматривается возможность организовать в будущем центре производство протезов. Все технологические процессы, необходимые для этого, будут перенесены из Польши в Украину.

Реабилитация пострадавших от войны

14 апреля во Львовской области открыли первую очередь медицинского центра по протезированию и реабилитации Superhumans. В частности, пациентам уже доступны лаборатория протезирования, отдел реабилитации, реабилитационный бассейн и психологические кабинеты. До конца года планируется открытие второго корпуса с операционным и стационарным отделением.

Первая очередь клиники расположена на территории Львовского областного госпиталя ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы (город Винники Львовской общины), но управление она имеет независимое. В заведении будут бесплатно проводить протезирование, реабилитацию, лечение посттравматического стрессового расстройства и реконструктивную хирургию.

Напомним также, что благотворительная организация Superhumans ("Суперлюди") 16 февраля заключила соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Министерством экономики Украины. Отмечено, что договоренность должна способствовать интеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь и привлечению их к созданию собственного бизнеса.