Минэкономики заключило соглашение о сотрудничестве с фондом Superhumans: помогут реинтегрировать ветеранов в мирную жизнь

Министерство экономики Украины и благотворительная организация "Благотворительный фонд "Суперлюди" (Superhumans) заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое должно способствовать реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь и привлечению их к созданию собственного бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Реинтеграция ветеранов войны в мирную жизнь - это важное направление работы Правительства. Благодаря центру Superhumans защитники, получившие ранения на фронте, имеют возможность восстановить физическое здоровье и получить психологическую помощь. В свою очередь Министерство экономики создает условия и предоставляет возможности для их возвращения в гражданскую жизнь", - отметили в ведомстве.

Задача состоит в том, как говорится в сообщении, чтобы выходя из реабилитационного центра или госпиталя, ветераны не теряли смысл жизни, ставили перед собой амбициозные цели и успешно их реализовывали.

"Уверена, что, объединив усилия правительства и центра Superhumans, мы сможем оказать нашим защитникам необходимую им поддержку на этом пути", - подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно подписанному соглашению, Минэкономики будет способствовать привлечению средств доноров для финансирования центра Superhumans, создания учебного центра для ветеранов, а также новых центров протезирования и реабилитации в разных регионах Украины.

В свою очередь фонд Superhumans продолжит протезирование и проведение реконструктивной хирургии, оказание психологической поддержки и реабилитации ветеранов войны и лиц, пострадавших в результате военной агрессии РФ против Украины. Также они будут помогать ветеранам, проходящим лечение в центре реабилитации и протезирования Superhumans Center, получить всю возможную информацию и присоединиться к правительственным программам по реинтеграции ветеранов.

"Возвращение людей, получивших тяжелые травмы, к активной жизни не заканчивается после выписки из больницы. Важно помочь человеку найти новые роли в гражданской жизни, овладеть новыми профессиями или открыть собственный бизнес. Именно в этом направлении Superhumans Center начинает сотрудничество с Министерством экономики. Это и взаимодействие с работодателем в целях адаптации рабочих мест, и помощь в поисках финансирования для собственного бизнеса, и учебные курсы. Министерство экономики многое делает для экономической реинтеграции и мы рады, что можем объединить усилия для помощи ветеранам", - отметила CEO Superhumans Center Ольга Руднева.

В Минэкономики напомнили, что на данный момент, чтобы ветераны имели возможность начать или расширить свой бизнес, они могут стать участником правительственной грантовой программы "Власна справа" и получить от 250 тыс. до 1 миллиона гривен финансирования. Всего с начала старта ветеранского компонента этой программы победителями стали уже 292 ветерана и члена семей участников боевых действий, которые получат гранты на 123 млн грн. Подать заявку на грант для ветеранов и членов их семей можно через портал "Дія".

Кроме того, уже работают программы обучения от партнеров, где все желающие могут получить консультации или узнать, как податься на грант, написать бизнес-план или как эффективно использовать средства. Также есть возможность получить новую профессию или повысить навыки в 11 Центрах профтехобразования Государственной службы занятости или получить ваучеры на обучение в разных сферах - от ИТ-технологий до сельского хозяйства.