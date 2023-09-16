НБУ дозволив фізособам перекази за кордон для оплати реабілітації та протезів

Національний банк України пом’якшив з 16 вересня низку валютних обмежень. Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідні зміни вунесені постановою НБУ №115 від 15 вересня.

Зокрема, врахувавши відповідні пропозиції громадських організацій та банків, Нацбанк розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізособи можуть переказувати кошти за кордон.

Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів. Як зазначає регулятор, це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, уключаючи учасників бойових дій, які потребують протезування.

Крім того, вирішено розширити можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти. Так, під час розрахунку обсягу готівкової інвалюти, яку банк чи небанківська фінустанова має змогу продати на ринку, враховуватимуться залишки таких коштів у касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

Таким чином, уповноважені установи здійснюватимуть операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

- сума залишків готівкової інвалюти на 13 квітня 2022 року;

- обсяг перевищення купівлі готівкової інвалюти над обсягом її продажу за всіма інвалютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;

- 120% від обсягу купівлі безготівкової інвалюти у фізичних осіб за всіма інвалютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого НБУ на дату такого розрахунку.

Зазначається, що таке рішення ухвалено з метою подальшого нівелювання різниці між готівковим та безготівковим валютним курсом, що сприятиме підвищенню стійкості валютного ринку та стабілізації курсових очікувань.

Також регулятор дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам, 100% акцій яких належать державі, переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом міністрів.

Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань. На думку НБУ, такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами.

Нагадаємо також, що два тижні тому Нацбанк дозволив українським компаніям переказувати за кордон інвалюту для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, забезпеченими гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації та наданими за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави.

Зазначимо, що бізнес ще в квітні закликав НБУ скасувати загальну заборону транскрдонних переказів для сплати кредитних боргів, встановивши при цьому кількісні обмеження щодо таких переказів протягом одного місяця.

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