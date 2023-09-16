НБУ разрешил физлицам переводы за границу для оплаты реабилитации и протезов

Национальный банк Украины смягчил с 16 сентября ряд валютных ограничений. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующие изменения были внесены постановлением НБУ №115 от 15 сентября.

В частности, учитывая соответствующие предложения общественных организаций и банков, Нацбанк расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых физлица могут перечислять средства за границу.

Так, в соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов. Как отмечает регулятор, это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании.

Кроме того, решено расширить возможности для банков и небанковских финансовых учреждений проводить операции по продаже наличной иностранной валюты. Так, при расчете объема наличной инвалюты, которую банк или небанковское финучреждение может продать на рынке, будут учитываться остатки таких средств в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Таким образом, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих:

- сумма остатков наличной инвалюты на 13 апреля 2022 года;

- объем превышения покупки наличной инвалюты над объемом ее продажи по всем рассчитываемым инвалютам, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней;

- 120% от объема покупки безналичной инвалюты у физических лиц по всем инвалютам, рассчитываемой начиная с 13 апреля 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного НБУ на дату такого расчета.

Такое решение принято с целью дальнейшего нивелирования разницы между наличным и безналичным валютным курсом, что будет способствовать повышению устойчивости валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий.

Также регулятор дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам, 100% акций которых принадлежат государству, перечислять средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом министров.

Кроме того, разрешено производить и другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств. По мнению НБУ, такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями.

Напомним также, что две недели назад Нацбанк разрешил украинским компаниям переводить за границу инвалюту для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, обеспеченным гарантией или поручительством международной финансовой организации и предоставленным с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства.

Отметим, что бизнес еще в апреле призвал НБУ отменить общий запрет трансграничных переводов для оплаты кредитных долгов, установив при этом количественные ограничения по таким переводам в течение одного месяца.

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