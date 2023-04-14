Бизнес призывает власти разрешить бизнесу продолжать платить иностранным кредиторам: в чем проблема

Европейская Бизнес Ассоциация призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля, главу Национального банка Украины Андрея Пышного и первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко ослабить ограничения для бизнеса по уплате процентов иностранным кредиторам.

Как напоминают в ЕБА, пункт 14 постановления НБУ №18 от 24 февраля 2022 года предусматривает запрет уполномоченным учреждениям осуществлять операции трансграничного перевода валюты из Украины на корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах или иностранной валюте.

"Да, в начале войны благодаря всем принятым решениям банковская система выстояла и продолжает работать. Однако сейчас невозможность перевода средств иностранным кредиторам может потенциально привести к дефолту перед ними, а такая ситуация очень негативно повлияет как на финансовое состояние компаний, так и на репутацию украинских эмитентов", - говорят в ассоциации.

Там отмечают, что наступление платежного дефолта компаний может привести к требованиям со стороны инвесторов по досрочному погашению всей суммы долга и инициированию судебных процессов против компаний с возможностью блокирования активов и операций.

Как указывают в объединении, как правительство и Министерство финансов планируют продолжить платить по своим обязательствам и желают сохранить конструктивные отношения с кредиторами, чтобы после войны иметь возможность привлекать средства для восстановления Украины, так же и бизнесу важно сохранить репутацию надежных партнеров перед международными финансовыми учреждениями.

"Бизнес готов выполнять взятые на себя требования. Более того, возможно, может брать дополнительные кредиты во время восстановления Украины – и при таких условиях крайне важно сохранить свою репутацию, чтобы привлекать средства на максимально выгодных условиях", - поясняют в ЕБА.

Также там добавляют, что при отсутствии возможностей предприятиям выполнить свои обязательства по уплате купонов по еврооблигациям и кредитам, даже при выполнении правительством и Минфином своих обязательств перед кредиторами, это все равно негативно повлияет на репутацию Украины и ее бизнеса.

В качестве компромисса в ассоциации предлагают установить ограничение общей суммы средств, которую разрешается переводить в пределах одного кредитного договора в течение одного календарного месяца, 3 миллионами долларов или эквивалентной суммой, или же 20% суммы, подлежащей уплате согласно кредитному договору.

Кроме того, в ЕБА отмечают, что ограничения, наложенные упомянутым постановлением НБУ, существенно усложнили работу в Украине и международных платежных систем, поэтому просят ослабить ограничения и для них. Ассоциация уверяет, что готова присоединиться к сотрудничеству с властями, чтобы максимально эффективно внести необходимые изменения в обеспечение устойчивой работы бизнеса и экономики Украины в целом.

Отметим, что сегодня одним из исключений запрета на трансграничные переводы валюты является разрешение на перевод средств с целью уплаты процентных платежей по кредиту, полученному юрлицом-резидентом от нерезидента, при одновременном соблюдении ряда условий.

Речь идет только о выплате заемщиками, продолжившими работать после 23 февраля 2022 года, процентов, конечной датой своевременной уплаты которых должен был быть период с 24 февраля по 10 августа 2022 года. Также у заемщика должна отсутствовать просроченная задолженность по этому кредиту по состоянию на 24 февраля 2022 года, а перевести за месяц можно не более 20% от суммы процентов, подлежащих уплате в указанный период. При этом соответствующий подпункт был внесен НБУ в упомянутое постановление уже после 10 августа, а именно 2 сентября.

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