Бізнес закликає владу дозволити бізнесу продовжувати платити іноземним кредиторам: в чому проблема

Європейська Бізнес Асоціація закликає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голову Національного банку України Андрія Пишного та першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко послабити обмеження бізнесу щодо сплати процентів іноземним кредиторам.

Як нагадують у ЄБА, пункт 14 постанови НБУ №18 від 24 лютого 2022 року передбачає заборону уповноваженим установам здійснювати операції транскордонного переказу валюти з України на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях чи іноземній валюті.

"Так, на початку війни завдяки усім прийнятим рішенням банківська система вистояла і наразі продовжує працювати. Проте наразі неможливість переказу коштів іноземним кредиторам може потенційно призвести до дефолту перед ними, а така ситуація дуже негативно вплине як на фінансовий стан компаній, так і на репутацію українських емітентів", - кажуть в асоціації.

Там зазначають, що настання платіжного дефолту компаній може привести до вимог зі сторони інвесторів щодо дострокового погашення всієї суми боргу та ініціювання судових процесів проти компаній з можливістю блокування активів та операцій.

Натомість, як вказують в об'єднанні, як уряд та Міністерство фінансів планують продовжити платити за своїми зобов’язаннями та бажають зберегти конструктивні відносини із кредиторами, аби після війни мати можливість залучати кошти для відбудови України, так само й бізнесу важливо зберегти репутацію надійних партнерів перед міжнародними фінансовими установами.

"Бізнес готовий виконувати взяті на себе вимоги. Більше того, імовірно, може брати додаткові кредити під час відбудови України – і за таких умов вкрай важливо зберегти свою репутацію, щоб залучати кошти на максимально вигідних умовах", - пояснюють в ЄБА.

Також там додають, що при відсутності можливостей підприємствам виконати свої обов’язки зі сплати купонiв за єврооблiгацiями та кредитами, навіть у разi виконання урядом та Мiнфiном своїх зобов’язань перед кредиторами, це все одно матиме негативний вплив на репутацiю України та її бiзнесу.

В якості компромісу в асоціації пропонують встановили обмеження загальної суми коштів, яку дозволяється переказувати в межах одного кредитного договору протягом одного календарного місяця, 3 мільйонами доларів чи еквівалентною сумою, або ж 20% суми яка підлягала сплаті згідно з кредитним договором.

Крім цього, в ЄБА зазначають, що обмеження, накладені згаданою постановою НБУ, суттєво ускладнили роботу в Україні й міжнародних платіжних систем, тому просять послабити обмеження і для них. Асоціація запевняє, що готова долучитись до співпраці з владою, аби максимально ефективно внести необхідні зміни для забезпечення сталої роботи бізнесу та економіки України в цілому.

Зазначимо, що на сьогодні одним з виключень заборони на транскордонні перекази валюти є дозвіл на переказ коштів з метою сплати процентних платежів за кредитом, одержаним юрособою-резидентом від нерезидента, за одночасного дотримання низки умов.

Йдеться лише про виплату позичальниками, що продовжили працювати після 23 лютого 2022 року, процентів, кінцевою датою вчасної сплати яких мав бути період з 24 лютого по 10 серпня 2022 року. Також у позичальника має бути відсутня прострочена заборгованість за цим кредитом станом на 24 лютого 2022 року, а переказати за місяць можна не більше 20% від суми процентів, що підлягали сплаті у вказаний період. При цьому відповідний підпункт було внесено НБУ до згаданої постанови вже після 10 серпня, а саме 2 вересня.

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