Очікування українського бізнесу в березні стали найоптимістичнішими з грудня 2021 року - НБУ

Індекс очікувань ділової активності, що розраховується щомісяця Національним банком України, у березні підвищився до 49,5 із 45 у лютому, майже досягнувши таким чином рівноважного рівня.

Як вказують в НБУ, це є найвищим значенням індексу з грудня 2021 року, причому оптимістичніше стали оцінювати результати та перспективи своєї діяльності підприємства всіх секторів, залучених до опитування.

Так, підприємства торгівлі надали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності на тлі пожвавлення споживчих настроїв, поліпшення ситуації з енергопостачанням та збільшення пропозиції товарів: секторальний індекс у березні зріс до 53,6 із 47 у лютому, перетнувши нейтральний рівень уперше після листопада 2021 року.

Респонденти суттєво поліпшили свої очікування щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас, зважаючи на пом’якшення оцінок стосовно закупівельних цін, вони очікували на незначне зменшення торговельної маржі.

Поліпшення ситуації в енергетиці та зовнішньої кон’юнктури, а також налагодження ланцюгів поставок позитивно вплинули й на оцінки респондентів з промислового сектору.

Так, уперше після лютого 2022 року вони очікували зростання своїх економічних результатів порівняно з попереднім місяцем: секторальний індекс у березні перетнув нейтральний рівень і становив 51,2 (у лютому - 47,2).

Респонденти очікували зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. Одночасно суттєво знизився песимізм в оцінках обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень) та послабились очікування щодо зростання залишків готової продукції.

Підприємства будівництва, зважаючи на сезонний фактор, суттєво пом'якшили негативні оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс у березні становив 45,9 (у лютому - лише 33,5).

Респонденти очікували зростання обсягів закупівлі послуг підрядників, а також сировини та матеріалів. Водночас будівельники не прогнозували змін обсягів будівництва, хоча значно послабили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

В свою чергу, підприємства сфери послуг, попри сезонне пожвавлення, мали найстриманіші оцінки щодо своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 45,7 порівняно з 43,2 у лютому.

Респонденти дещо пом’якшили, але зберегли негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також обсягів послуг у процесі виконання. Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, прогнозують уповільнення темпів зростання закупівельних цін та цін підрядників, а також цін і тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки ж щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, поки не очікують на збільшення загальної чисельності своїх працівників. Найменш песимістичні оцінки мають підприємства торгівлі.

Опитування проводилося з 6 до 24 березня, у ньому взяли участь 484 підприємства. Серед опитаних 46,5% – компанії промисловості, 28,9% – сфери послуг, 20,7% – торгівлі, 5% – будівництва. 32,9% респондентів – великі підприємства, 30% – середні, 37,2% – малі.

32,6% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,1% – лише експортні операції, 16,3% – лише імпортні операції, 41,9% не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

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