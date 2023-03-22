Рада зобов'язала бізнес зберігати документи про сплату податків 5 років

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 8131, який передбачає імплементацію Україною Стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Стандарт CRS), що передбачає щорічний міжнародний автоматичний обмін даних про фінансові рахунки.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, також повідомляла ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна.

Законопроєкт передбачає внесення таких змін до чинного законодавства:

запровадження збору інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників іноземних компаній, які мають в Україні постійні представництва, або місце ефективного управління, або штаб-квартиру;

збору інформації про партнерів та КБВ іноземних партнерств, які здійснюють діяльність або отримують дохід, що підлягає оподаткуванню в Україні;

збору інформації про трасти, які управляються або адмініструються резидентами України;

обов'язкове зберігання первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності юридичними особами строком щонайменше 5 років після завершення звітного періоду або ліквідації компанії.

Таким чином основні норми законопроєкту передбачають пряму вимогу для фінансових агентів застосовувати правила стандарту звітності CRS під час здійснення належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків та подавати до Державної податкової служби інформацію про фінансові рахунки резидентів інших юрисдикцій, що є учасниками Багатосторонньої угоди CRS.

Зміни діятимуть для всіх юридичних осіб: платників податку на прибуток, платників єдиного податку третьої групи, в тому числі неприбуткових підприємств та організацій.

Документ розробили за експертної підтримки Глобального форуму з питань прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Нагадаємо, що в березні в Україні завершилася кампанія добровільного декларування активів. За час її дії було подано 845 декларацій. Загальна вартість задекларованих активів​ склала понад 8 млрд 823 млн гривень. А загальна сума збору –​​ 547,5 млн гривень.

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