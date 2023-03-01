Податкова амністія в Україні завершилася: скільки коштів зібрав бюджет

В Україні 1 березня 2023 року завершилася кампанія добровільного декларування активів. За час її дії було подано 845 декларацій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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За його словами, загальна вартість задекларованих активів​ склала понад 8 млрд 823 млн гривень. А загальна сума збору –​​ 547,5 млн гривень.

При цьому протягом останніх двох тижнів було задекларовано активи на 2,6 млрд гривень, тобто майже 30%.

Нагадаємо, що законопроєкт про податкову амністію був ініційований президентом Володимиром Зеленським. Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявляв, що перемогою такого декларування буде виведення 20 млрд доларів із тіньової економіки.

Рада прийняла законопроєкт про податкову амністію 15 червня 2021 року, а запрацював він із вересня і мав діяти рік. Кампанія давала можливість легалізувати доходи, з яких станом на 1 січня 2021 року не були сплачені податки.

У серпні 2022 Верховна Рада продовжила строк податкової амністії на пів року — до березня 2023.