Петиція про відновлення декларування для чиновників: з'явилася відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію, яка вимагає відновити обов’язок депутатів та інших посадовців декларувати статки.

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Про це йдеться у відповіді президента на петицію.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення в країні воєнного стану з посадовців тимчасово зняли обов'язок декларувати статки.

На сайті президента з'явилася петиція із закликом відновити декларування статків посадовців та депутатів. Її підписали майже 28 тисяч українців.

У відповіді на петицію Зеленський подякував "за активну громадянську позицію та небайдужість" та повідомив, що на розгляді Верховної Ради є законопроєкт, який має на меті відновлення обов’язку подання декларацій.

Автор документу, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що проєкт закону №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій, уже включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради. Також створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення.

Крім того, він повідомив, що напередодні на підтримку законопроекту №8071 виступили посли G7.