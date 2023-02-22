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Петиция о возобновлении декларирования для чиновников: появился ответ Зеленского

Петиция о возобновлении декларирования для чиновников: появился ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других чиновников декларировать доходы.

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Об этом говорится в ответе президента на петицию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения в стране военного положения с должностных лиц временно сняли обязанность декларировать доходы.

На сайте президента появилась петиция с призывом возобновить декларирование доходов чиновников и депутатов. Ее подписали почти 28 тысяч украинцев.

В ответе на петицию Зеленский поблагодарил "за активную гражданскую позицию и неравнодушие" и сообщил, что на рассмотрении Верховной Рады есть законопроект, имеющий целью восстановление обязанность подачи деклараций.

Автор документа, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что проект закона №8071, который возобновляет обязательную подачу электронных деклараций, уже включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады. Также создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие.

Кроме того, он сообщил, что накануне в поддержку законопроекта №8071 выступили послы G7.

Автор:
Нина Комащенко