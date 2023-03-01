Налоговая амнистия в Украине завершилась: сколько денег собрал бюджет

В Украине 1 марта 2023 года завершилась кампания добровольного декларирования активов. За время ее действия было подано 845 деклараций. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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По его словам, общая стоимость задекларированных активов составила более 8 млрд 823 млн гривен. А общая сумма сбора – 547,5 млн гривен.

При этом за последние две недели были задекларированы активы на 2,6 млрд гривен, то есть почти 30%.

Напомним, что законопроект о налоговой амнистии был инициирован президентом Владимиром Зеленским. Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявлял, что победой такого декларирования будет вывод 20 млрд долларов из теневой экономики.

Рада приняла законопроект о налоговой амнистии 15 июня 2021 года, а заработал он с сентября и должен был действовать год. Кампания давала возможность легализовать доходы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

В августе 2022 года Верховная Рада продлила срок налоговой амнистии на полгода — до марта 2023.