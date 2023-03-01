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Налоговая амнистия в Украине завершилась: сколько денег собрал бюджет
В Украине 1 марта 2023 года завершилась кампания добровольного декларирования активов. За время ее действия было подано 845 деклараций. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, общая стоимость задекларированных активов составила более 8 млрд 823 млн гривен. А общая сумма сбора – 547,5 млн гривен.
При этом за последние две недели были задекларированы активы на 2,6 млрд гривен, то есть почти 30%.
Напомним, что законопроект о налоговой амнистии был инициирован президентом Владимиром Зеленским. Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявлял, что победой такого декларирования будет вывод 20 млрд долларов из теневой экономики.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Рада приняла законопроект о налоговой амнистии 15 июня 2021 года, а заработал он с сентября и должен был действовать год. Кампания давала возможность легализовать доходы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.
В августе 2022 года Верховная Рада продлила срок налоговой амнистии на полгода — до марта 2023.