Український бізнес підтримує введення чотириденного робочого тижня: дослідження

Майже 60% підприємців переважно позитивно ставляться до ідеї чотириденного робочого тижня.

Як пише Delo.ua, про це свідчать останні дані дослідження "Барометр Бізнесу" Торгово-промислової палати України за липень 2025 року.

Загальний індекс дослідження у липні 2025 року показав зростання до позначки -12,4 (+1,5 пунктів), залишаючись у зоні негативних очікувань.

Лише у секторі будівництва зафіксовано позитивні очікування бізнесу: 6,7 (+1,5). Разом з тим негативні настрої переважають у трьох інших секторах: виробництві, послугах і торгівлі.

Послаблення песимізму фіксується у всіх категоріях бізнесу, незалежно від їхнього розміру – серед мікро, малих, середніх та великих підприємств.

Водночас експортери залишаються більш песимістичними порівняно з бізнесом загалом, їхній індекс становить -14,5 пункту (+1,8).

Зазначається, що результати опитування щодо підтримки переходу на 4-денний робочий тиждень (40 год.) за згодою роботодавця і працівників показують, що значна більшість бізнесу 58% переважно позитивно ставляться до такої новації.

Нагадаємо, у Державній службі зайнятості заявили, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці адаптований до військових потреб, і тривалість робочого часу може сягати до 60 годин на тиждень.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році фактична тривалість робочого тижня для працівників віком від 20 до 64 років, зайнятих повний та неповний робочий день, в ЄС на основній роботі в середньому склала 36,0 годин, що нижче за показник 2014 року, що становив 37,0 годин.