В Україні вже є чотириденка, але не для всіх

Після того, як дискусію щодо введення в Україні чотириденного робочого тижня розпочав голова комітету Верховної Ради з фінансів Данило Гетманцев, з'ясувалося, що в деяких секторах економіки фактично підприємства перейшли на такий режим, хоч і не з волі працівників чи бажання власників, Втім, як вважають опитані Delo.ua експерти, чотириденка поки є передчасною для України під час війни.

Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник розповів, що деякі роботодавці були вимушені впровадити чотириденний робочий тиждень через скорочення експорту та одночасним бажанням зберегти працівників, а не скорочувати кадри.

За його словами, зараз в Україні сформувалися дві реальності стосовно тривалості робочого тижня. У першому випадку роботодавці самостійно без рішення уряду чи парламенту вимушені переводити своїх працівників на чотириденний робочий тиждень. В першу чергу мова йде про металургійні компанії, а також та інші експортноорієнтовані підприємства з великим рівнем споживання енергоресурсів, які через нестабільну торгову політику США та здорожчання електроенергії для промисловості змушені скорочувати виробництво та робочі години для персоналу зі збереженням їм заробітної плати.

"В нас є багато прикладів, коли в умовах ризиків на ринку працівники не працюють, а роботодавець платить, очікуючи що обставини зміняться і вдасться знову наростити виробництво. Крім того, законодавство має певні обмеження в частині мінімальної оплати праці, а з іншої — реалії ринку вимагають берегти кваліфікованих працівників", — каже Олійник.

В інших умовах працюють підприємства військово-промислового комплексу - їхні працівники працюють в середньому більше. На їх продукцію є значний запит з боку Сил оборони, але галузь також відчуває значний дефіцит кадрів.

"Тут мова йде не про скорочення робочого тижня, а про збільшення робочих змін, та про те де взяти кваліфіковані кадри. Жінок тут перевчають на професії, які вважалися суто "чоловічими", — каже Олійник.

Чотириденка в Україні — не на часі

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський зазначає, що в розвинених країнах ЄС, де роботизація та штучний інтелект витісняють людей з роботи ідея скорочення робочого тижня дійсно є актуальною, оскільки необхідно розділити роботу між більшою кількістю людей. Але для України копіювати цей досвід поки що передчасно, оскільки потрібно виробляти багато зброї та тримати фронт в умовах дефіциту кадрів.

Зі свого боку виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко говорить, що сама по собі ідея чотириденного робочого тижня є цікавою, проте це не є зараз пріоритетом для українського бізнесу.

"Наразі для українського бізнесу гостріше стоять проблеми, що пов'язані з перевірками, з регуляторним середовищем, наявністю робочої сили", — каже Дерев'янко.

Вона зазначає, зараз ідею введення чотириденного робочого тижня буде досить складно реалізувати, оскільки багато українців зараз працюють взагалі без вихідних. Втім після закінчення війни питання встановлення чотириденки може стати знову актуальним.

"Але, знову ж, потрібно буде враховувати наші реалії. В Україні зараз є проблема з робочою силою, а якщо ми скоротимо кількість часу, коли люди працюватимуть це підсилить проблему", — зауважує виконавча директорка ЄБА.

Раніше у Державній службі зайнятості заявили, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці адаптований до військових потреб, і тривалість робочого часу може сягати до 60 годин на тиждень.

Разом із тим у мирний час обговорення можливого переходу на скорочений робочий тиждень є цілком доречним. Подібні ініціативи вже впроваджуються в ряді країн, серед яких Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та ОАЕ. У липні до цього переліку приєдналася й Польща, де стартував державний експеримент із запровадження альтернативних моделей скороченого робочого часу.

В Україні ж наразі чотириденний робочий тиждень не передбачений трудовим законодавством, хоча можливість запровадження неповного робочого часу за домовленістю сторін або для окремих категорій працівників допускається.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своєму телеграм-каналі заявив, що підтримує введення в Україні чотириденного робочого тижня, за умови збереження 40 робочих годин. При цьому Гетманцев сказав, що наразі жодних законопроєктів щодо цього немає, але законодавці вивчать досвід Європейських країн.