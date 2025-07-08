В Украине уже есть четырехдневка, но не для всех

После того, как дискуссию о введении в Украине четырехдневной рабочей недели начал председатель комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев, выяснилось, что в некоторых секторах экономики фактически предприятия перешли на такой режим, хотя и не по воле работников или желания собственников.

Председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник рассказал, что некоторые работодатели были вынуждены внедрить четырехдневную рабочую неделю из-за сокращения экспорта и одновременного желания сохранить работников, а не сокращать кадры.

По его словам, сейчас в Украине сформировались две реальности по продолжительности рабочей недели. В первом случае работодатели без решения правительства или парламента вынуждены переводить своих работников на четырехдневную рабочую неделю. В первую очередь речь идет о металлургических компаниях, а также других экспортно-ориентированных предприятиях с большим уровнем потребления энергоресурсов, которые из-за нестабильной торговой политики США и удорожания электроэнергии для промышленности вынуждены сокращать производство и рабочие часы для персонала с сохранением им заработной платы.

"У нас есть много примеров, когда в условиях рисков на рынке работники не работают, а работодатель платит, ожидая, что обстоятельства изменятся и удастся снова нарастить производство. Кроме того, законодательство имеет определенные ограничения в части минимальной оплаты труда, а с другой — реалии рынка требуют беречь квалифицированных работников", — говорит Олийник.

В других условиях работают предприятия военно-промышленного комплекса – их работники работают в среднем больше. На их продукцию есть значительный запрос со стороны сил обороны, но отрасль также испытывает значительный дефицит кадров.

"Тут речь идет не о сокращении рабочей недели, а об увеличении рабочих смен, и о том, где взять квалифицированные кадры. Женщин здесь переучивают на профессии, которые считались чисто "мужскими", — говорит Олийнык.

Четырехденко в Украине — не ко времени

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский отмечает, что в развитых странах ЕС, где роботизация и искусственный интеллект вытесняют людей с работы, идея сокращения рабочей недели действительно актуальна, поскольку необходимо разделить работу между большим количеством людей. Но для Украины копировать этот опыт пока преждевременно, поскольку нужно производить много оружия и держать фронт в условиях дефицита кадров.

Со своей стороны исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко говорит, что сама по себе идея четырехдневной рабочей недели интересна, однако это не является сейчас приоритетом для украинского бизнеса.

"В настоящее время для украинского бизнеса острее стоят проблемы, связанные с проверками, с регуляторной средой, наличием рабочей силы", — говорит Деревянко.

Она отмечает, что сейчас идею введения четырехдневной рабочей недели будет достаточно сложно реализовать, поскольку многие украинцы сейчас работают вообще без выходных. Впрочем, после окончания войны вопрос установления четырехдневки может стать вновь актуальным.

"Но, опять же, нужно будет учитывать наши реалии. В Украине сейчас есть проблема с рабочей силой, а если мы сократим количество времени, когда люди будут работать, это усилит проблему", — отмечает исполнительный директор ЕБА.

Ранее в Государственной службе занятости заявили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается.

Вместе с тем в мирное время обсуждение возможного перехода на сокращенную рабочую неделю вполне уместно. Подобные инициативы уже внедряются в ряде стран, включая Исландию, Германию, Бельгию, Великобританию, Испанию, Францию, Литву, Японию и ОАЭ. В июле к этому списку присоединилась и Польша, где стартовал государственный эксперимент по внедрению альтернативных моделей сокращенного рабочего времени.

В Украине же четырехдневная рабочая неделя не предусмотрена трудовым законодательством, хотя возможность введения неполного рабочего времени по договоренности сторон или для отдельных категорий работников допускается.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем телеграмм-канале заявил, что поддерживает введение в Украине четырехдневной рабочей недели, при сохранении 40 рабочих часов. При этом Гетманцев сказал, что пока никаких законопроектов на этот счет нет, но законодатели изучат опыт Европейских стран.