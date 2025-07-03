"АрселорМиттал Кривой Рог" может получить убыток в 2025 году, если ситуация с ценами на электроэнергию не изменится

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" прогнозирует, что по результатам 2025 получит убыток, в том случае если цены на электроэнергию для промышленности останутся высокими. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо.

По его словам, предприятию необходимо около вкладывать около $200 млн в год, чтобы продолжать работать. В эту сумму входят капитальные инвестиции в размере $150 млн., а также земельный налог в размере $40 млн., который компания платит независимо от объемов производства.

При этом топменеджер жалуется на цену электроэнергии в Украине, что вымывает из компании запланированные средства как капитальные инвестиции. А потом энергетические компании декларируют доходы. Поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог" просит украинское правительство вмешаться в ситуацию.

"У нас снова будут убытки. И мы, возможно, пересмотрим свое будущее в Украине. Мы хотим понимать, мы в одной лодке или нет. Мы как группа, видим себя в Украине, поэтому комбинат уже получил помощи $1 млрд от материнской компании. Но другие также должны идти с нами в этом направлении. Мы не можем тратить деньги, чтобы потом эти деньги забрал".

"АрселорМиттал Кривой Рог" получил убытки в 2024 году

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" объявило производственные результаты за 2024 год. Несмотря на усилия по оптимизации работы, предприятие не смогло добиться безубыточности.

В середине 2024 года металлургическое производство работало на 50% мощностей, а горный департамент – на 70–75% от довоенного уровня. Однако металлургам удалось значительно увеличить производство по сравнению с 2023 годом.

О трендах на украинском и европейском и украинском рынках стали, проблемах с дорогостоящей электроэнергией, куда предприятие потратило $1 млрд дотаций от материнской компании , читайте в интервью на Delo.ua.