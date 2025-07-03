"АрселорМіттал Кривий Ріг" може отримати збиток у 2025, якщо ситуація з цінами на електроенергію не зміниться

Найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" прогнозує, що за результатами 2025 року отримає збиток, у тому випадку якщо ціни на електроенергію для промисловості залишаться високими. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав генеральний директор комбінату Мауро Лонгобардо.

За його словами, підприємству необхідно близько вкладати близько $200 млн щороку, щоб продовжувати працювати. В цю суму входять капітальні інвестиції у розмірі $150 млн, а також земельний податок у розмірі $40 млн, який компанія платить не залежно від обсягів виробництва.

При цьому топменеджер скаржиться на ціну електроенергії в Україні, що вимиває з компані кошти, які заплановані, як капітальні інвестиції. А потім енергетичні компаннії декларують прибутки. Тому "АрселорМіттал Кривий Ріг" просить український уряд втрутитись в ситуацію.

"У нас знову будуть збитки. І ми, можливо, переглянемо своє майбутнє в Україні. Ми хочемо розуміти, чи ми в одному човні чи ні. Ми як група, бачимо себе в Україні, тому комбінат вже отримав допомоги $1 млрд від материнської компанії. Але інші також повинні йти з нами у цьому напрямку. Ми не можемо витрачати гроші, щоб потім ці гроші забрав хтось інший", — сказав Лонгобардо.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" отримав збитки у 2024

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосило виробничі результати за 2024 рік. Попри зусилля з оптимізації роботи, підприємство не змогло досягти беззбитковості.

У середині 2024 року металургійне виробництво працювало на 50% потужностей, а гірничий департамент – на 70–75% від довоєнного рівня. Проте, металургам вдалося значно збільшити виробництво, порівняно з 2023 роком.

Про тренди на українському та європейському та українському ринках сталі, проблеми з дорогою електроенергією, куди підприємство витратило $1 млрд дотацій від материнської компанії читайте в інтерв'ю на Delo.ua.