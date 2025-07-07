Будет ли четырехдневная рабочая неделя в Украине: ответ Госслужбы занятости

В Государственной службе занятости заявили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда адаптирован к военным потребностям, и продолжительность рабочего времени может достигать 60 часов в неделю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы занятости.

Четырехдневная рабочая неделя

Во время действия военного положения в Украине переход на четырехдневную рабочую неделю не рассматривается, поскольку рынок труда адаптирован к нуждам обороны. В настоящее время действует специальный закон, регулирующий трудовые отношения в условиях войны. В этот период праздничные дни считаются обычными рабочими, не предусмотрена повышенная оплата или дополнительный отдых. Также возможна работа в выходные без согласия профсоюза, а максимальная продолжительность рабочей недели может достигать 60 часов.

Вместе с тем в мирное время обсуждение возможного перехода на сокращенную рабочую неделю вполне уместно.

В Украине же четырехдневная рабочая неделя не предусмотрена трудовым законодательством, хотя возможность введения неполного рабочего времени по договоренности сторон или для отдельных категорий работников допускается.

Исландия в настоящее время является мировым лидером по внедрению сокращенной рабочей недели — около 90% граждан страны уже работают по гибкому графику или с другими трудовыми послаблениями.

В Германии по итогам полугодового пилотного проекта 60% компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю для 90–100% своих работников. В Бельгии разрешено работать четыре дня в неделю по 10 часов, что обеспечивает полную норму часов при сохранении выходного дня.

В Украине четырехдневная рабочая неделя законодательно не закреплена. Согласно Кодексу законов о труде, стандартная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.

Ранее сообщалось, что в 2024 году фактическая продолжительность рабочей недели для работников в возрасте от 20 до 64 лет, занятых полный и неполный рабочий день, в ЕС на основной работе в среднем составила 36,0 часов, что ниже показателя 2014 года, что составило 37,0 часов.