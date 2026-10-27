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Цена нефти на 27 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Нефть дешевеет на фоне дипломатических усилий по Ирану / Depositphotos

Цены на нефть во вторник снизились примерно на 1%, поскольку перспективы урегулирования войны США и Израиля против Ирана благодаря переговорам в Тегеране позволили сдержать опасения по поводу поставок, несмотря на возобновление атак хуситов по Саудовской Аравии.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $114,81 -0,86%
WTI $100,88 -0,86%
Urals $101,36 – 0,5%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1 доллар (на 0,86%) до 114,81 доллара за баррель, а цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 88 центов (на 0,86%) до 100,88 доллара. В начале торгов цены на оба сорта нефти упали на 1%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились на фоне ожиданий деэскалации конфликта между США и Ираном. В частности Саудовская Аравия, Турция и Пакистан провели в Тегеране переговоры с иранскими чиновниками, направленные на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям иранских государственных СМИ, четыре страны договорились продолжить переговоры с целью укрепления сотрудничества в сфере мира и безопасности.

В то же время опасения перебоев с поставкой нефти из-за атак на Саудовскую Аравию и риска для судоходства на Ближнем Востоке сдерживали падение котировок.

Напомним, цена дизеля в группе уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.

Автор:
Светлана Манько

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