Цена нефти на 27 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник снизились примерно на 1%, поскольку перспективы урегулирования войны США и Израиля против Ирана благодаря переговорам в Тегеране позволили сдержать опасения по поводу поставок, несмотря на возобновление атак хуситов по Саудовской Аравии.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 27 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $114,81 -0,86% WTI $100,88 -0,86% Urals $101,36 – 0,5%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1 доллар (на 0,86%) до 114,81 доллара за баррель, а цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 88 центов (на 0,86%) до 100,88 доллара. В начале торгов цены на оба сорта нефти упали на 1%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились на фоне ожиданий деэскалации конфликта между США и Ираном. В частности Саудовская Аравия, Турция и Пакистан провели в Тегеране переговоры с иранскими чиновниками, направленные на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям иранских государственных СМИ, четыре страны договорились продолжить переговоры с целью укрепления сотрудничества в сфере мира и безопасности.

В то же время опасения перебоев с поставкой нефти из-за атак на Саудовскую Аравию и риска для судоходства на Ближнем Востоке сдерживали падение котировок.