Чи буде чотириденний робочий тиждень в Україні: відповідь Держслужби зайнятості

У Державній службі зайнятості заявили, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не розглядається. Наразі ринок праці адаптований до військових потреб, і тривалість робочого часу може сягати до 60 годин на тиждень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Чотириденка в Україні — не на часі

Під час дії воєнного стану в Україні перехід на чотириденний робочий тиждень не розглядається, оскільки ринок праці адаптований до потреб оборони. Наразі діє спеціальний закон, що регулює трудові відносини в умовах війни. У цей період святкові дні вважаються звичайними робочими, не передбачено підвищеної оплати чи додаткового відпочинку. Також можлива робота у вихідні без згоди профспілки, а максимальна тривалість робочого тижня може сягати 60 годин.

Разом із тим у мирний час обговорення можливого переходу на скорочений робочий тиждень є цілком доречним. Подібні ініціативи вже впроваджуються в ряді країн, серед яких Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та ОАЕ. У липні до цього переліку приєдналася й Польща, де стартував державний експеримент із запровадження альтернативних моделей скороченого робочого часу.

В Україні ж наразі чотириденний робочий тиждень не передбачений трудовим законодавством, хоча можливість запровадження неповного робочого часу за домовленістю сторін або для окремих категорій працівників допускається.

Ісландія наразі є світовим лідером у впровадженні скороченого робочого тижня — близько 90% громадян країни вже працюють за гнучким графіком або з іншими трудовими послабленнями.

У Німеччині за підсумками піврічного пілотного проєкту 60% компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень для 90–100% своїх працівників. У Бельгії дозволено працювати чотири дні на тиждень по 10 годин, що забезпечує повну норму годин при збереженні вихідного дня.

В Україні чотириденний робочий тиждень законодавчо не закріплений. Згідно з Кодексом законів про працю, стандартна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. Зменшення цього показника можливе для неповнолітніх, осіб з інвалідністю або за взаємною згодою працівника й роботодавця. Водночас у період воєнного стану на об’єктах критичної інфраструктури робочий тиждень може бути подовжений до 60 годин.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році фактична тривалість робочого тижня для працівників віком від 20 до 64 років, зайнятих повний та неповний робочий день, в ЄС на основній роботі в середньому склала 36,0 годин, що нижче за показник 2014 року, що становив 37,0 годин.