"Укрнафта" змінює назву: акціонери компанії затвердили новий статут

Акціонери "Укрнафти" – НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони – вирішили змінити тип і назву компанії. Вони також затвердили новий статут. Відтепер офіційна назва підприємства – АТ "Укрнафта".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз товариства.

Як зазначено у повідомленні, проєкт нової редакції статуту був розроблений та поданий на затвердження акціонерам Наглядовою радою, більшість членів якої складають незалежні директори з міжнародним досвідом.

Що передбачає оновлений документ:

перехід від одноосібного виконавчого органу (директора) до колегіального (правління);

чіткий розподіл повноважень між органами управління (загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління);

розширення функцій та ролі Наглядової ради, що відповідає вимогам незалежного контролю;

норми відповідності корпоративного управління стандартам OECР та рекомендаціям ЄБРР.

"Затвердження нової редакції статуту АТ "Укрнафта" є ключовим моментом у процесі трансформації, що триває у компанії, і демонструє налаштованість акціонерів та управлінської команди на сталий розвиток за принципами відповідального та професійного корпоративного управління", - наголосили у товаристві.

Раніше "Укрнафта" оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.