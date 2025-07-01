Від автоцистерн до бульдозерів: "Укрнафта" оновила автопарк спецтехніки

З травня по червень 2025 року ПАТ "Укрнафта" поповнила свій автопарк 50 новими машинами, які вже використовуються в регіональних філіях компанії. Загалом, з початку 2025 року було оновлено 163 одиниці спеціалізованої техніки та транспортних засобів. А за період з 2023 по 2025 рік компанія оновила 713 одиниць техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив в.о. директора "Укрнафти" Юрій Ткачук.

За його словами компанія оновлює застарілу техніку та обладнання, що вже відпрацювало свій ресурс, та замінює на сучасні машини, щоб підвищити ефективність виробничих процесів та покращити умови роботи працівників.

Зокрема, з травня по червень придбали паропідігрівальні установки, що призначені для видалення парафіну з нафтопромислового обладнання та інших виробничих операцій, для яких потрібен насичений пар.

Також були закуплені автоцистерни для перевезення нафти, які забезпечують ефективність процесу видобутку. Нові тракторні тягачі допомагають транспортувати важку техніку. Крім того, були закуплені та поставлені вахтові і пасажирські автобуси, які перевозять співробітників на зміни; вантажівки і бульдозери.

Нагадаємо, у травні "Укрнафта" розпочала пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці площею 6,32 тисяч кв. км, яка розташована на Львівщині та Прикарпатті.