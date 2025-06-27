"Укрнафта" вивчає чисті технології Ennox Technology, щоб впровадити їх у видобутку нафти в Україні

ПАТ "Укрнафта" розширює технічні горизонти, вивчаючи передові світові рішення у сфері clean tech. Нещодавно команда спеціалістів компанії відвідала виробництво норвезької державної видобувної компанії, де проходили практичні тести новітніх систем від Ennox Technology & Partners — одного з лідерів у галузі екологічних технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз компанії.

Поїздка відбулася в рамках проєкту з реконструкції системи підготовки нафти та пластової води, яку "Укрнафта" реалізовує на базі одного зі своїх регіональних бізнес-підрозділів. Мета — впровадити технології, які забезпечують високу ефективність роботи та мінімальний вплив на довкілля.

Ennox Technology розробляє революційні очисні установки, які перевершують ринкові аналоги за ефективністю. Вони дозволяють суттєво покращити якість підготовки пластової води, яка використовується для підтримки пластового тиску, з одночасним зменшенням екологічного навантаження.

Під час візиту українські фахівці мали змогу переконатися у високому рівні інженерних рішень і надійності clean tech-обладнання. Норвезькі інженери та команди лабораторій продемонстрували на практиці, як технології Ennox допомагають створювати стійкі та продуктивні виробничі системи.

"Укрнафта" наголошує, що модернізація інфраструктури із застосуванням сучасних clean tech-рішень — один із пріоритетів розвитку компанії, спрямований на підвищення енергоефективності та зменшення впливу на довкілля в українському нафтогазовому секторі.

Додамо, у травні "Укрнафта" розпочала пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці площею 6,32 тисяч кв. км, яка розташована на Львівщині та Прикарпатті.