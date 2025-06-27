"Укрнефть" изучает чистые технологии Ennox Technology, чтобы внедрить их в добыче нефти в Украине

ОАО "Укрнафта" расширяет технические горизонты, изучая передовые мировые решения в сфере clean tech. Недавно команда специалистов посетила производство норвежской государственной добывающей компании, где проходили практические тесты новейших систем от Ennox Technology & Partners — одного из лидеров в области экологических технологий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Поездка состоялась в рамках проекта по реконструкции системы подготовки нефти и пластовой воды, которую "Укрнафта" реализует на базе одного из своих региональных бизнес-подразделений. Цель – внедрить технологии, обеспечивающие высокую эффективность работы и минимальное влияние на окружающую среду.

Ennox Technology разрабатывает революционные очистные установки, превосходящие рыночные аналоги по эффективности. Они позволяют существенно улучшить качество подготовки пластовой воды, используемой для поддержания пластового давления с одновременным уменьшением экологической нагрузки.

Во время визита украинские специалисты смогли убедиться в высоком уровне инженерных решений и надежности clean tech-оборудования. Норвежские инженеры и команды лабораторий показали на практике, как технологии Ennox помогают создавать устойчивые и производительные производственные системы.

"Укрнафта" отмечает, что модернизация инфраструктуры с применением современных clean tech-решений — один из приоритетов развития компании, направленный на повышение энергоэффективности и уменьшение влияния на окружающую среду в украинском нефтегазовом секторе.

Добавим, в мае "Укрнафта" приступила к поисково-разведывательным работам на потенциально нефтегазоносном участке площадью 6,32 тысяч кв. км, расположенной на Львовщине и Прикарпатье.