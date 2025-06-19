Нанес "Укрнафте" ущерб на 16 млн грн: директору частной компании объявили подозрение

Директор частной компании подозревается в завладении средствами "Укрнафты" и уклонении от уплаты налогов почти на 10 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, в 2023 году на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины руководство ПАО "Укрнафта" приняло решение переместить ценные нефтепродукты в более безопасные места хранения, чтобы защитить их от разрушительного влияния врага.

Для этого "Укрнафта" заключила договор о транспортном экспедировании вагонов с частной компанией, что предусматривало временное использование подъездных путей.

Однако, как установлено следствием, директор частной компании, злоупотребляя доверием, предоставлял должностным лицам ПАО "Укрнафта" (не осведомленные о его преступном плане) акты предоставления услуг с заведомо ложными сведениями.

В этих актах было указано о якобы приеме вагонов и их документальном отражении, хотя фактически вагоны на подъездные пути в пределах железнодорожной станции не прибывали.

В результате таких действий ПАО "Укрнафта" понесло убытки более чем на 16 млн грн.

Уклонение от уплаты налогов

Кроме того, директор частной компании также подозревается в заключении договоров о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Это позволило ему сформировать операции, которые фактически не производились, и таким образом безосновательно уклониться от уплаты налогов в бюджет на сумму 9,9 млн грн.

На основании вышеупомянутого, директор частного предприятия уведомлен о подозрении в завладении средствами, уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время продолжается выполнение необходимых следственных действий. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Досудебное расследование по делу осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование по делу о махинациях с углем во время действия в стране военного положения. В список подозреваемых попали бывшие нардеп, чиновник Минэнерго и директор "Укрвугілля". Их действия нанесли ущерб госпредприятию почти на 12 млн грн.