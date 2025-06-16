НАБУ и САП завершили расследование махинаций с углем: что известно о деле

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили расследование по делу о махинациях с углем во время действия в стране военного положения. В список подозреваемых попали бывшие нардеп, чиновник Минэнерго и директор "Укругля". Их действия нанесли ущерб госпредприятию почти на 12 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Что известно о деле?

По данным следствия, в конце июля 2022 из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен. Поэтому для постоянного прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабмин обязал ГП "Укруголь" поставлять уголь определенным производителям электроэнергии, в частности, государственному ПАО "Центрэнерго". Однако "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тыс. тонн сырья, которое перепродала с избытком почти в 20 млн грн. В результате "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля и был вынужден выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн грн. Данную сделку разоблачили в июле 2024 года.

Кто в списке подозреваемых?

Как сообщили в НАБУ, среди подозреваемых следующие чиновники:

экс-замминистра энергетики (2020-2021 годов);

экснардеп, первый заместитель председателя комитета по строительству, градостроительству, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады, бенефициар частной компании;

эксдиректор ГП "Укруголь".

Антикоррупционное бюро пока не обнародовало их фамилии.

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Минрегионе с участием действующего члена правления "Нафтогаза" и других чиновников, подозреваемых в незаконном получении земли в Киеве с недооценкой почти в пять раз и нанесении государству ущерба более 1 млрд грн.