Разоблачена коррупционная схема более чем на 1 млрд грн: среди подозреваемых – действующий член правления "Нафтогаза"

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Минрегионе с участием действующего члена правления "Нафтогаза" и других чиновников, подозреваемых в незаконном получении земли в Киеве с недооценкой почти в пять раз и нанесении государству ущерба более 1 млрд грн. За это, по данным следствия, они извлекли неправомерную выгоду в виде скидок на квартиры на сумму 16,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Коррупционная сделка

В схеме фигурируют несколько высокопоставленных должностных лиц, среди которых действующий член правления "Нафтогаза", бывший госсекретарь министерства, экссоветник министра, директор госпредприятия, застройщик и представитель строительной компании.

Следствие считает, что они организовали незаконное получение земельного участка в Киеве для строительства жилого комплекса, при этом земля и здания оценены почти в пять раз дешевле рыночной стоимости, что повлекло ущерб государству свыше 1 млрд грн.

Согласно информации САП, застройщик и его доверенное лицо предоставили служащим министерства и другим связанным лицам скидки на квартиры в уже построенных жилых комплексах Киева. Цена за квадратный метр с учетом скидки составляла от 1 до 8 тысяч гривен, в то время как минимальная рыночная стоимость – около 30 тысяч гривен. Общая сумма неправомерной выгоды составила 16,8 млн. гривен.

По ходатайству НАБУ и САП на большинство квартир наложен арест.

Стоит добавить, что застройщик, должностное лицо строительной компании и бывший директор госпредприятия уже обвиняются в другом деле НАБУ и САП, связанном с попыткой подкупа квартирами топ-чиновника Министерства восстановления.

По информации Центра противодействия коррупции, подозрение в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере сообщили пяти лицам, среди которых:

бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин (член правления НАК "Нефтегаз Украины");

бывший советник министра Максим Горбатюк (директору по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча");

бывший директор госпредприятия Алла Сушон;

застройщик Сергей Копистира;

его доверенное лицо Олег Татаренко.

Позиция "Нафтогаза":

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что следственные действия в отношении члена правления НАК "Нафтогаз Украины" и директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" не связаны с их работой в группе "Нафтогаз". Расследование НАБУ касается исключительно их предыдущей деятельности и не имеет отношения к текущей работе компании.