Викрито корупційну схему на понад 1 млрд грн: серед підозрюваних – чинний член правління "Нафтогазу"

НАБУ і САП викрили корупційну схему в Мінрегіоні за участю чинного члена правління “Нафтогазу” та інших посадовців, яких підозрюють в незаконному отриманні землі в Києві з недооцінкою майже в п’ять разів і нанесенні державі збитків понад 1 млрд грн. За це, за даними слідства, вони отримали неправомірну вигоду у вигляді знижок на квартири на суму 16,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НАБУ.

Корупційна оборудка

У схемі фігурують кілька високопосадовців, серед яких чинний член правління "Нафтогазу", колишній держсекретар міністерства, ексрадник міністра, директор держпідприємства, забудовник та представник будівельної компанії.

Слідство вважає, що вони організували незаконне отримання земельної ділянки в Києві для будівництва житлового комплексу, при цьому землю і будівлі оцінено майже у п’ять разів дешевше за ринкову вартість, що спричинило збитки державі понад 1 млрд грн. Забудовник повинен був передати частину квартир державі, але завдяки заниженій оцінці ця кількість значно зменшилася.

Згідно з інформацією САП, забудовник та його довірена особа надали службовцям міністерства та іншим пов’язаним особам знижки на квартири у вже збудованих житлових комплексах Києва. Ціна за квадратний метр з урахуванням знижки становила від 1 до 8 тисяч гривень, тоді як мінімальна ринкова вартість – близько 30 тисяч гривень. Загальна сума неправомірної вигоди склала 16,8 млн гривень.

За клопотанням НАБУ і САП на більшість квартир накладено арешт.

Варто додати, що забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства вже є обвинуваченими у іншій справі НАБУ і САП, пов’язаній зі спробою підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

За інформацією Центру протидії корупції, підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили п'ятьом особам, серед яких:

колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін (член правління НАК "Нафтогаз України");

колишній радник міністра Максим Горбатюк (директору з комерційних питань АТ "Укргазвидобування");

колишня директорка держпідприємства Алла Сушон;

забудовник Сергій Копистира;

його довірена особа Олег Татаренко.

Позиція "Нафтогазу":

У пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що слідчі дії щодо члена правління НАК "Нафтогаз України" та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" не пов’язані з їхньою роботою у групі "Нафтогаз". Розслідування НАБУ стосується виключно їхньої попередньої діяльності і не має відношення до поточної роботи в компанії.