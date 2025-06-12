Корупція в порту "Чорноморськ": суд розгляне справу про хабар у 12 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду справу директора приватної компанії, який намагався підкупити очільника порту “Чорноморськ” за право вимоги на 12 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.

Хід розслідування

12 червня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, викритого на пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди в.о. директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ".

Деталі справи:

У 2018 році ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" уклало договір оренди з Регіональним відділенням Фонду держмайна по Одеській області, отримавши в користування державне нерухоме майно площею понад 113 тис. кв. м строком на 49 років.

Відповідно до умов договору, компанія зобов’язалася щомісяця сплачувати орендну плату. Проте з часом через господарську діяльність товариство накопичило борги, і за заявою одного з кредиторів щодо нього було відкрито провадження у справі про банкрутство та запроваджено процедуру розпорядження майном.

У вересні 2020 року в рамках процедури банкрутства ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявкою на участь у санації як інвестор. Примітно, що в інтересах цього підприємства діяла колишня директорка компанії-банкрута.

Під час досудового розслідування було встановлено, що восени 2020 року начальник служби правового забезпечення та ексрадник директора ДП "МТП Чорноморськ" запропонували директорці цього приватного підприємства передати 12 млн грн неправомірної вигоди за вплив на тимчасового очільника держпорту. Метою було забезпечення укладення договору про відступлення права вимоги на користь компанії.

Гроші планували перерахувати на рахунок іншого приватного підприємства, залученого до схеми, замаскувавши платіж під господарську операцію.

Дії трьох фігурантів — начальника юрвідділу ДП "МТП Чорноморськ", ексрадника директора підприємства та директорки приватної компанії — кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Двоє з них вже отримали вироки на підставі угод про визнання провини.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Києві масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу КМДА. Для підрядників столичних комунальних підприємств була встановлена такса "відкату" у розмірі 15% від суми договору. Таким чином річний обсяг "відкатів" від замовлених робіт по Києву може сягати мільярдів гривень.