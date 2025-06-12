Коррупция в порту "Черноморск": суд рассмотрит дело о взятках в 12 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело директора частной компании, пытавшегося подкупить руководителя порта Черноморск за право требования на 12 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу САП.

Ход расследования

12 июня 2025 прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, разоблаченного на предложения и обещании неправомерной выгоды и.о. директора ГП "Международный торговый порт "Черноморск".

Детали дела:

В 2018 году ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" заключило договор аренды с Региональным отделением Фонда госимущества по Одесской области, получив в пользование государственное недвижимое имущество площадью более 113 тыс. грн. кв. м сроком 49 лет.

Согласно условиям договора, компания обязалась ежемесячно платить арендную плату. Однако со временем из-за хозяйственной деятельности общество накопило долги, и по заявлению одного из кредиторов к нему было открыто производство по делу о банкротстве и введена процедура распоряжения имуществом.

В сентябре 2020 года в рамках процедуры банкротства ООО "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" в Хозяйственный суд Одесской области и арбитражного управляющего обратилось частное предприятие с заявкой на участие в санации как инвестор. Примечательно, что в интересах этого предприятия действовала бывшая директор компании-банкрота.

В ходе досудебного расследования было установлено, что осенью 2020 года начальник службы правового обеспечения и эксрадетор директора ГП "МТП Черноморск" предложили директору этого частного предприятия передать 12 млн грн неправомерной выгоды за влияние на временного руководителя госпорта. Целью было обеспечение заключения договора об уступке права требования в пользу компании.

Деньги планировали перечислить на счет другого частного предприятия, вовлеченного в схему, замаскировав платеж под хозяйственную операцию.

Действия трех фигурантов — начальника юротдела ГП "МТП Черноморск", эксрадника директора предприятия и директора частной компании — квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Два из них уже получили приговоры на основании соглашений о признании вины.

Напомним, правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему хищения бюджетных средств в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа КГГА. Для подрядчиков столичных коммунальных предприятий была установлена такса отката в размере 15% от суммы договора. Таким образом, годовой объем "откатов" от заказанных работ по Киеву может достигать миллиардов гривен.