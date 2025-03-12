Задержаны чиновники "Киевзеленстроя", которые годами обогащались на откатах из бюджетных средств

Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему хищения бюджетных средств в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследования.

По данным следствия, в Киеве для подрядчиков столичных коммунальных предприятий была установлена такса "отката" в размере 15% суммы договора. Одобрение и юридическое согласие для совершения сделок получали только те компании, которые соглашались участвовать в коррупционной схеме. Таким образом, годовой объем "откатов" от заказанных работ по Киеву может достигать миллиардов гривен.

Какую схему придумали чиновников "Киевзеленстроя"

Отмечается, что не являлось исключением и Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой". В состав преступной организации входил генеральный директор коммунального предприятия, его первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также отдельные работники, наделенные полномочиями по принятию решений и другие лица. Чиновники требовали и получали 15% отката от предпринимателей, которые выигрывали тендеры на бюджетное финансирование соответствующих работ.

Деятельность всех задействованных лиц была четко организована и спланирована. Предварительно установлено, что данная схема касалась всех подрядчиков коммунального предприятия Киева и действовала при молчаливом согласии руководства города.

Должностные лица использовали свое служебное положение для установления устойчивых коррупционных связей и организации безотказного обеспечения откатов. Схема была интегрирована во властные механизмы столицы и функционировала по четко выстроенным правилам, что позволяло ее участникам беспрепятственно присваивать бюджетные средства.

Все участники преступной организации соблюдали меры конспирации – использовали "шифры" при обсуждении, избегали совместных встреч, а встречи с представителями подрядчиков проводили в людных и общественных местах.

Как сообщают в Нацполиции, в течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: 5 — получение от подрядчиков взяток более чем на 3 млн грн, 10 — требование о выплате определенных процентов. Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн. грн.

Во время обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях КО "Киевзеленстрой" и подрядчиков изъяли 3,2 млн. грн., полученных как неправомерная выгода, а также денег в разной валюте на общую сумму почти 1 млн. грн. Кроме того, документацию, заметки с записями, флешнакопители, авто и т.д.

В настоящее время три руководителя коммунального предприятия "Киевзеленстрой" задержаны. Им избраны меры пресечения – "заключение под стражей" с альтернативой внесения залога в размере 51 млн 476 тыс. грн каждому. Еще двум руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении.

Максимальное наказание, которое может угрожать должностным лицам до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Заметим, возглавляет "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, вступивший в должность в 2023 году. До этого Бахмат работал два года в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.