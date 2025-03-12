Затримано посадовців "Київзеленбуду", які роками збагачувалася на відкатах із бюджетних коштів

Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідування.

За даними слідства, у Києві для підрядників столичних комунальних підприємств була встановлена такса "відкату" у розмірі 15% від суми договору. Схвалення та юридичну згоду для укладання угод отримували лише ті компанії, які погоджувалися брати участь у корупційній схемі. Таким чином річний обсяг "відкатів" від замовлених робіт по Києву може сягати мільярдів гривень.

Яку схему вигадали посадовців "Київзеленбуду"

Зазначається, що не було виключенням і Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд". До складу злочинної організації входив генеральний директор комунального підприємства, його перший заступник, заступник начальника одного із профільних управлінь, а також окремі працівники, наділені повноваженнями прийняття рішень та інші особи. Посадовці вимагали й отримували 15% "відкату" від підприємців, які вигравали тендери на бюджетне фінансування відповідних робіт.

"Діяльність усіх задіяних осіб була чітко організована та спланована. Попередньо встановлено, що дана схема стосувалася усіх підрядників комунального підприємства Києва та діяла за мовчазної згоди керівництва міста. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів надання, отримання неправомірної вигоди або оголошення пропозиції посадовими особами, що були задіяні у схемі, на загальну суму майже 20 млн грн", - підкреслили в ДБР.

Там додали, що посадовці використовували своє службове становище задля встановлення стійких корупційних зв’язків та організації безвідмовного забезпечення "відкатів". Схема була інтегрована у владні механізми столиці та функціонувала за чітко вибудуваними правилами, що дозволяло її учасникам безперешкодно привласнювати бюджетні кошти.

Усі учасниками злочинної організації дотримувались заходів конспірації – використовували "шифри" при обговоренні, уникали спільних зустрічей, а зустрічі з представниками підрядників проводили в людних та громадських місцях.

Як повідомляють в Нацполіції, впродовж лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів: 5 - одержання від підрядників хабарів на понад 3 млн грн, 10 – вимогу щодо виплати визначених відсотків. Загальна сума, яку члени злочинної організації планували отримати за договорами 2024 року, сягала 25 млн грн.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях КО "Київзеленбуд" та підрядників вилучили 3,2 млн грн, отриманих як неправомірна вигода, а також грошей у різній валюті на загальну суму майже 1 млн грн. Крім того, документацію, нотатки із записами, флешнакопичувачі, авто тощо.

Наразі трьох керівників комунального підприємства "Київзеленбуд" затримано. Їм обрано запобіжні заходи – "тримання під вартою" з альтернативою внесення застави у розмірі 51 млн 476 тис. грн кожному. Ще двом керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру.

Максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям, до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, очолює "Київзеленбуд" Юрій Бахмат, який обійняв посаду у 2023 році. До цього Бахмат працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.