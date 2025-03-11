Після журналістського розслідування глава КМВА Ткаченко поставив ультиматум Кличку: що вимагає

Журналісти Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, що займалася земельною корупцією у столиці. Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагає від міського голови Києва Віталія Кличка звільнити всіх причетних посадовців.

Моральний крах міської влади

"Спочатку – затримання. Потім – публікації цинічних розмов. Тепер – розслідування, в яких депутати, чиновники, директори підприємств «в темі» та «в долі». І всі вони – призначені міським головою. Це не просто моральний крах міської влади – це безпекова загроза для столиці. Бо ті, хто керує Києвом, водночас є фігурантами корупційних схем і навіть входять до Ради оборони Києва", - написав Ткаченко.

Він вимагає від мера Києва Кличка негайного звільнення всіх фігурантів розслідування Bihus.Info, а також публічного звіту про звільнення тих, хто вже ставав фігурантом антикорупційних розслідувань.

"Обіцяні «чистки» досі не відбулися. Кияни мають право знати, хто звільнений, а хто досі при владі.Очевидно, що міське управління паралізоване корупцією. Час на кардинальні зміни", - підкреслив Ткаченко.

Хто фігурує в розслідуванні Bihus.Info

Як йдеться у розслідуванні Bihus.Info, злочинна схема, якою керував бізнесмен і "смотрящий за Києвом" Денис Комарницький, налічувала щонайменше два десятки людей на різних посадах.

На записах, які отримали журналісти були присутні:

заступник Віталія Кличка та секретар Київради Володимир Бондаренко,

головний архітектор Києва, очільник Департаменту містобудування КМДА Олександр Свистунов,

заступник Кличка Петро Оленич,

голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв,

депутатка земельної комісії Олена Марченко,

заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта,

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов,

директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих,

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій,

заступники Шарія в КП "Спецжитлофонд" Геннадій Король та Вадим Шпачук,

в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов,

директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор,

директор "Київського інституту земельних відносин" Ігор Долинський,

заступник директора комунального підприємства "Інженерний центр" Ярослав Федорук,

директор комунальної фінансово-будівельна компанія "Житло-Інвест" Віктор Погребной,

депутат від фракції "Батьківщина" Володимир Слончак,

депутатка від фракції "Батьківщина" Ганна Свириденко.

За даними слідства, вони отримували ділянки за "туалетною схемою", коли на підставних осіб реєструють право власності на якусь дрібну нерухомість, а потім отримують ділянки під нею.

Земельні махінації у Києві

Раніше повідомлялось, що антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

За інформацією Центру протидії корупції, обшуки, зокрема, пройшли у київського бізнесмена Дениса Комарницького. Серед фігурантів справи - заступник Віталія Кличка Петро Оленич, голова земельної комісії Київаради Михайло Терентьєв та членкиня цієї ж комісії Олена Марченко.

Фігурантів справи разом з Комарницьким підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

7 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, заступника голови КМДА Петра Оленича заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. Його обов’язки як заступника голови КМДА з питань цифровізації тимчасово виконує В'ячеслав Непоп.

10 лютого НАБУ оголосило в розшук Дениса Комарницького. Напередодні директор бюро Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України, і правоохоронці вживають заходів для його затримання.

28 лютого Кличко звільнив з посад у КМДА свого заступника Петра Оленича, заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова та заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту.