Земельні махінацій у Києві: жоден із фігурантів не вийшов під заставу, Комарницький намагається втекти з України

Один з учасників справи щодо земельних махінацій у Києві намагається виїхати з України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, інформує Інтерфакс-України.

Згідно з інформацією, один із фігурантів справи земельних махінацій, організатор схеми, ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький намагається покинути територію України. Правоохоронці вживають заходів для його затримання.

"Операція "Чисте місто"… Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України", - сказав він на брифінгу .

Крім того, Кривонос заявив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту.

"Всі вони під вартою", - зауважив він.

Також директор НАБУ повідомив, що у рамках цієї справи було оголошено 10 підозр, і семеро фігурантів уже затримані.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 7 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд обирав запобіжні заходи підозрюваним у справі про земельну корупцію серед київських посадовців.

Зокрема, заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича було взято під варту на два місяці, до 6 квітня, із можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

САП і НАБУ викрили корупційну схему

Раніше повідомлялось, що Антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА.

Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

За інформацією Центру протидії корупції, обшуки, зокрема, пройшли у київського бізнесмена Дениса Комарницького. Серед фігурантів справи - заступник Віталія Кличка Петро Оленич, голова земельної комісії Київаради Михайло Терентьєв та членкиня цієї ж комісії Олена Марченко.

За даними НАБУ, у 2023–2024 роках зловмисники привласнили 0,0994 га землі на суму 11,6 млн грн. Однак вдалося попередити розкрадання шести земельних ділянок на загальну суму 83,7 млн грн.

Як пише "Главком", Комарницький вже відреагував на інформацію про нього в ЗМІ та сьогоднішні обшуки, вказавши на "системну кампанію, спрямовану не лише проти мене, а й на дискредитацію київської міської влади та її представників".

Що відомо про Комарницького

Денис Комарницький був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді з 2008 по 2010 роки.

Після виборів до Верховної Ради у 2019 році, за інформацією в ЗМІ, він отримав статус "смотрящего за Києвом". Його ім'я часто згадувалося у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Компанії, що мають зв'язки з Комарницьким, регулярно отримували значні підряди від комунальних підприємств Києва на будівництво та реконструкцію. Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, вартість якого за рішенням Київради збільшилася з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

За словами народного депутата Гео Лероса, через посередництво Миколи Тищенка, депутата фракції "Слуга народу", та Дениса Комарницького Офіс президента систематично отримує "валютні кошти" з бюджету Києва.