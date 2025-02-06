Заступник мера Києва та депутати Київради опинилися під слідством через незаконне заволодіння землею: про кого йдеться

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели масштабну операцію, спрямовану на викриття корупційних схем у земельній сфері Києва на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради. Серед підозрюваних - заступник голови КМДА.

Про це інформують пресслужби САП та НАБУ.

САП і НАБУ викрили корупційну схему

Антикорупційні органи вранці повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА.

Імена як тоді, так і зараз не розголошуються. Однак, за даними "Економічної правди", обшуки пройшли у київського бізнесмена Дениса Комарницького.

НАБУ повідомляє, що діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

Ключові фігуранти справи:

ексдепутат Київради – організатор схеми;

заступник голови КМДА;

депутати Київради, зокрема голова та члени земельної комісії;

керівники комунальних підприємств;

інші учасники, задіяні у злочинній схемі.

На час публікації про підозру повідомлено 10 особам. Затримано сім осіб, на причетність до злочинів перевіряється широке коло посадовців Київради та КМДА.

Схема земельних розкрадань

Згідно з даними слідства, злочинна організація діяла за чітко розробленою схемою:

Пошук перспективних ділянок – оформлення права власності на нібито збудовані об'єкти через підконтрольних осіб.

Одержання прав на землю – подання заяв до Київради для отримання земельних ділянок без проведення аукціонів.

Вплив на міську владу – депутати та чиновники КМДА ухвалювали необхідні рішення в обмін на хабарі (гроші, нерухомість).

Контроль процесів – створення перешкод для конкурентів, що змушувало їх звертатися до злочинної групи для "вирішення питань".

Як вказує НАБУ, лідер організації мав значний вплив у міській владі: від кадрових призначень до розподілу бюджетних коштів. Він підтримував тісні зв’язки з високопосадовцями КМДА, керівництвом земельної комісії та іншими топчиновниками.

Втрати та запобігання розкраданню

За інформацією НАБУ, у 2023–2024 роках зловмисники заволоділи 0,0994 га землі на суму 11,6 млн грн. Однак вдалося зупинити розкрадання шести ділянок на 83,7 млн грн.

Також зафіксовано спробу рейдерського захоплення бізнесу та хабар у 100 тис. доларів депутатці Київради. Зазначається, що розслідування триває. До операції було залучено понад 100 детективів НАБУ і прокурорів САП.

Що відомо про Комарницького

Денис Комарницький був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді з 2008 по 2010 роки.

Після виборів до Верховної Ради у 2019 році, за інформацією в ЗМІ, він отримав статус "смотрящего за Києвом". Його ім'я часто згадувалося у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували великі підряди від комунальних підприємств Києва на будівництво та реконструкцію. Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Як заявляв нардеп Гео Лерос, за посередництва народного депутата з фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка та Дениса Комарницького Офіс президента систематично отримує "валютні кошти" зі столичного бюджету.