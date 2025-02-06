Заммэра Киева и депутаты Киевсовета оказались под следствием из-за незаконного завладения землей: о ком идет речь

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ провели масштабную операцию, направленную на разоблачение коррупционных схем в земельной сфере Киева во главе с бывшим медийно-известным депутатом Киевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ провели масштабную операцию, нацеленную на разоблачение коррупционных схем в сфере земельных отношений Киева.

В результате этой операции была раскрыта и ликвидирована преступная группа, во главе которой стоял бывший депутат Киевсовета.

Их деятельность была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля над процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

Имена не разглашаются, но как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в НАБУ, обыски прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого.

Ключевые фигуранты дела:

• Эксдепутат Киевсовета – организатор схемы.

• Заместитель председателя КГГА.

• Депутаты Киевсовета, в частности, председатель и члены земельной комиссии.

• Руководители коммунальных предприятий.

• Остальные участники, задействованные в преступной схеме.

На время публикации задержаны семь человек, на причастность к преступлениям проверяется широкий круг должностных лиц Киевского городского совета и КГГА.

Схема земельных хищений

Согласно данным следствия, преступная организация действовала по четко разработанной схеме:

Поиск перспективных участков – оформление права собственности на якобы построенные объекты через подконтрольные лица.

Получение прав на землю – подача заявлений в Киевсовет для получения земельных участков без проведения аукционов.

Влияние на городские власти – депутаты и чиновники КГГА принимали необходимые решения в обмен на взятки (деньги, недвижимость).

Контроль процессов – создание препятствий для конкурентов, что заставляло их обращаться в преступную группу для "решения вопросов".

Лидер организации оказал значительное влияние в городских властях: от кадровых назначений до распределения бюджетных средств. Он поддерживал тесные связи с чиновниками КГГА, руководством земельной комиссии и другими топ-чиновниками.

Потери и предотвращение хищения

В 2023-2024 годах преступники завладели 0,0994 га земли на сумму 11,6 млн грн. Благодаря действиям САП и НАБУ удалось остановить хищение шести участков на 83,7 млн грн.

Также зафиксирована попытка рейдерского захвата бизнеса и взятка в 100 тыс. долларов депутату Киевсовета.

Расследование продолжается. К операции привлечено более 100 детективов НАБУ и прокуроров САП.

Что известно о Комарницком

Денис Комарницкий был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете с 2008 по 2010 год.

После выборов в Верховную Раду в 2019 году он получил статус "смотрящего за Киевом". Его имя часто упоминалось в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

Компании, связанные с Комарницким, регулярно получали большие подряды от коммунальных предприятий Киева на строительство и реконструкцию.

В частности, он являлся бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Как заявлял нардеп Гео Лерос, посредством народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и Дениса Комарницкого, Офис президента систематически получает "валютные средства" из столичного бюджета.