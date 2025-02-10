Земельные махинации в Киеве: ни один из фигурантов не вышел под залог, Комарницкий пытается сбежать из Украины

Один из участников дела по земельным махинациям в Киеве пытается выехать из Украины, правоохранители принимают меры по его задержанию.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации, один из фигурантов дела земельных махинаций, организатор схемы, эксдепутат Киевского городского совета Денис Комарницкий пытается покинуть территорию Украины. Правоохранители принимают меры по его задержанию.

"Операция "Чистый город"… Принимаем меры по розыску личности... Пытается покинуть территорию Украины", — сказал он на брифинге.

Кроме того, Кривонос заявил, что ни один из фигурантов по делу земельных махинаций в Киеве не вышел под залог как альтернативу аресту.

"Все они под стражей", – заметил он.

Также директор НАБУ сообщил, что в рамках этого дела было объявлено 10 подозрений, и семеро фигурантов уже задержаны.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 7 февраля 2025 года Высший антикоррупционный суд избирал меры пресечения подозреваемым по делу о земельной коррупции среди киевских чиновников.

В частности, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич был взят под стражу на два месяца, до 6 апреля, с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

Обновлено в 14.20: НАБУ объявило Дениса Комарницкого в розыск

"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей", – говорится в сообщении.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему

Ранее сообщалось, что Антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА.

Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

По информации Центра противодействия коррупции, обыски, в частности, прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Среди фигурантов дела — заместитель Виталия Кличко Петр Оленич, глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и член этой же комиссии Елена Марченко.

По данным НАБУ, в 2023-2024 годах злоумышленники присвоили 0,0994 га земли на сумму 11,6 млн грн. Однако удалось предупредить хищение шести земельных участков на общую сумму 83,7 млн. грн.

Как пишет "Главком", Комарницкий уже отреагировал на информацию о нем в СМИ и сегодняшние обыски, указав на "системную кампанию, направленную не только против меня, но и на дискредитацию киевской городской власти и ее представителей".

Что известно о Комарницком

Денис Комарницкий был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете с 2008 по 2010 годы.

После выборов в Верховную Раду в 2019 году, по информации СМИ, он получил статус "смотрящего за Киевом". Его имя часто упоминалось в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

Компании, имеющие связи с Комарницким регулярно получали значительные подряды от коммунальных предприятий Киева на строительство и реконструкцию. В частности, он являлся бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, стоимость которого по решению Киевсовета увеличилась с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

По словам народного депутата Гео Лероса, через посредничество Николая Тищенко, депутата фракции "Слуга народа" и Дениса Комарницкого Офис президента систематически получает "валютные средства" из бюджета Киева.