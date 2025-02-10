Новий очільник КМВА розпочав боротьбу з незаконним заволодінням столичною землею

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко ініціює ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Про це Тимур Ткаченко написав у Фейсбук.

Він записав відео з вулиці Вербової, що біля метро "Почайна".

"Позаду мене приклад чергової спроби незаконного заволодіння столичною землею за так званою "туалетною схемою". Таких прикладів по Києву, на жаль, сотні, якщо не тисячі", - наголошує Ткаченко.

Він пояснює, що ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість, як ось ці контейнери і "віджимають" гектари столичної землі. Натомість місто втрачає мільйони, які громада могла б спрямувати на допомогу захисникам.

"Ми не подаруємо зловмисникам жодного клаптику столичної землі. Або прозоро, законно і чесно, або — нічого", - підкреслив Ткаченко.

Він додав, що терміново звернеться до Мін’юсту з переліком таких об’єктів, задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності щоб запобігти реалізації "туалетних схем".

"Надалі цим питаннями займатимемось в рамках групи "Прозорість і підзвітність", розпорядження про створення якої я підпишу сьогодні", - повідомив очільник КМВА.

Раніше Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка. До цього він був заступником міністра розвитку громад та територій, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.