Ткаченко звинувачує Кличка у "тіньових схемах" та ініціює контроль за бюджетом Києва

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram.

Він заявляє, що у Києві "продовжують існувати тіньові схеми, за якими місто втрачає доходи".

Тому він ініціював створення робочої групи "Прозорість та підзвітність", але команда мера столиці Віталія Кличка, "використовуючи формальні підстави, затягує її створення".

Очільник КМВА обіцяє, що попри супротив, ця група буде створена вже найближчим часом.

Також Ткаченко заявляє, що наприкінці минулого року в бюджеті залишилося не освоєно близько 14 млрд грн, які могли бути спрямовані на вирішення критично важливих потреб Києва.

"Ці кошти могли бути спрямовані на вирішення критично важливих потреб Києва. Наприклад, ремонт та облаштування укриттів, встановлення модульних захисних споруд на зупинках (що хоча б частково пояснило б зупинку транспорту під час тривог), резервне живлення для світлофорів та навчальних закладів, відновлення житла киян, яке постраждало від обстрілів", - підкреслив Ткаченко.

У Кличка звинуватили Ткаченка у блокуванні відновлення пошкоджених будинків

Співголова фракції "Удар Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець стверджує, що голова КМВА Тимур Ткаченко заблокував роботи з відновлення 103 столичних будівель, які були пошкоджені російськими ударами, а також компенсацію жителям за втрачене житло.

"Голова КМВА провокує проблеми в наступних питаннях. Він заблокував відновлення житла киян, пошкодженого ворожими ударами. Мешканці вже 11 квартир чекають на затвердження рішення комісій, які займаються питаннями компенсації. Якщо не буде жодної дії, то на черзі в нас буде вже 56 заявок від киян. Також голова КМВА заблокував відновлення 103 будівель, пошкоджених ворожими ударами. Питання: коли буде затверджено плани робіт з обстеження пошкоджених об’єктів? Без фіксації пошкоджень неможливо розпочати роботи з відновлення 103 будівель", - заявив Білоцерковець.

Він також звинуватив голову військової адміністрації столиці в блокуванні і інших важливих для міста питань и заявив, що "місту треба пояснити, чим саме планує займатися голова військової адміністрації".

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка. До цього він був заступником міністра розвитку громад та територій, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.