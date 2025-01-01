Зеленський призначив нового начальника Київської міської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка. Про це йдеться в указах глави держави №897 та №898 від 31 грудня.

Нагадаємо, що генерал-полковник Попко був призначений на цю посаду 21 жовтня 2022 року замість Миколи Жирнова, який пробув на ній меньше восьми місяців. Попко ж, таким чином, працював очільником КМВА 800 днів. Наразі він анонсував перехід на іншу неназвану поки посаду.

"Сьогодні мій шлях продовжується на іншій посаді. Але моя мета залишається незмінною — працювати заради перемоги України, заради миру, заради майбутнього, вільного від жахіть війни", - наголосив Попко.

Що відомо про Тимура Ткаченка

Ткаченка напередодні Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад та територій, на яку його було призначено лише три місяці тому - 27 вересня. З 15 серпня 2023 по 10 вересня 2024 року він обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Відомо, що Тимур Ткаченко (уроджений Мамедов) народився 18 серпня 1989 року в Києві, за національністю є азербайджанцем. У 2013 році закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка", у 2019 році отримав другу вишу освіту в тому ж вищі за спеціальністю "Правознавство".

У 2012-2014 роках Ткаченко був помічником депутата Верховної Ради від партії "УДАР Віталія Кличка" Павла Рябікіна (який згодом став заступником мера Києва Виталія Кличка, гендиректором аеропорту "Бориспіль", головою Держмитслужби, головою Мінстратегпрому, а потім і послом в Китаї).

В подальшому працював на керівних посадах у комунальних підприємствах "Київблагоустрій" (2015-2016) і "Плесо" (2016-2017). У 2018 році обіймав посаду керівника апарату Голосіївської райадміністрації Києва, у 2019 році - заступника голови Дарницької РДА Києва, у 2020-2021 роках - першого заступника директора департаменту міського благоустрою столичної мерії.

Ткаченко двічі балотувався до Київської міської ради: в 2015 році йшов від "Блоку Петра Порошенка", в 2020 - від УДАРу, але обидва рази обраний не був. Коментуючи своє нове призначення, він назвав це "величезною відповідальністю".

"У стані повномасштабної війни Київ живе майже три роки, проте деякі питання залишаються в пріоритеті — захист та безпека містян, енергетична стійкість, стабільна робота громадського транспорту і, звісно, бюджет, який має використовуватися ефективно та з урахуванням воєнних викликів", - зазначив він.

Новий очільник КМВА наголосив, що для нього буде великою честю докласти всіх зусиль, аби зробити місто кращим, навіть у такий складний для країни час. За його словами, Київ має залишатися містом, яке дає можливості для людей і бізнесу, зберігати свою історичну спадщину та створювати гідні умови для життя.

Хто очолює Київ?

Зазначимо, що головою Києва як міської громади продовжує залишатися обраний мер Віталій Кличко. Але оскільки столиця є окремим регіоном на рівні областей, для нього в цьому контексті передбачено структуру з власним керівником, окрему від власне мерії.

До 1 березня 2022 року обидві керівні посади суміщав Кличко, оскільки існувала практика призначення президентом головою столичної адміністрації обраного на виборах мера. Фактично функції регіональної адміністрації виконував виконком міськради, який традиційно називав і продовжує називати себе міською державною адміністрацією.

З початку ж повномасштабного російського вторгнення, коли всі державні адміністрації регіонів отримали статус військових, ця політика змінилася, і у Києві, на відміну від областей, фактично була створена нова структура з назвою саме "військова адміністрація" паралельно існуючій мерії. Відповідно, очільником Києва в різному контексті можна зараз вважати як Кличка, так і Ткаченка.