Звільнені голови Київської та Полтавської ОВА очолили Податкову та Держфінмоніторинг

Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня призначив головою Державної податкової служби Руслана Кравченка, якого президент Володимир Зеленський напередодні звільнив з посади голови Київської обладміністрації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, Кабмін у вівторок звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського, призначивши замість нього Філіпа Проніна, звільненого напередодні з посади голови Полтавської ОВА.

Хто такі Кравченко і Пронін

Кравченко обіймав посаду очільника Київщини з 10 квітня 2023 року, до цього понад десять років працював у органах прокуратури. Так, у 2012-2014 роках він був слідчим та старшим слідчим Севастопольської прокуратури, старшим прокурором Рівненської та Львівської прокуратури, у 2014-2015 - прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону (Донецька область).

В 2015-2019 роках працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури, в 2019-2020 - був заступником військового прокурора Центрального регіону, в 2020-2021 - начальником управління процесуального керівництва у провадженнях щодо злочинів у сфері ОПК Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора, в 2021-2023 - керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Пронін очолював Полтавщину з 10 жовтня 2023 року, до цього з 2020 року працював заступником голови Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), а в 2017-2020 роках - начальником управління виявлення та розшуку активів центрального апарату цього відомства.

Раніше Пронін вже працював у Держфінмоніторингу: протягом 2010-2017 років - заступником начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень департаменту фінрозслідувань, а згодом начальником цього управління, до цього в 2005-2008 роках був головним спеціалістом департаменту аналітичної роботи. В перерві у 2008-2010 роках працював в українському офісі компанії KPMG, відповідаючи за створення та розвиток групи фінрозслідувань.

Зазначимо також, що ДПС не мала повноцінного голову протягом трьох з половиною років - після підвищення до першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, який очолював відомство протягом квітня 2020 - травня 2021 року. Спершу його обов'язки виконував до кінця листопада 2021 року Євген Олейніков, ще один місяць потому - Михайло Тітарчук, а з 23 грудня 2021 року і донині Податковою керувала Тетяна Кірієнко.